Tillerson: ZDA so se pripravljene pogajati s Severno Korejo brez pogojev

Trump pred tem dejal, da diplomacija nima smisla

13. december 2017 ob 10:47

Washington,Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je dejal, da so se ZDA pripravljene pogovarjati s Severno Korejo, a brez pogojev. Dodal je, da bi pred tem moralo miniti določeno "obdobje miru", brez jedrskih ali raketnih poskusov.

"Pripravljeni smo govoriti, kadar koli bo Severna Koreja pripravljena. Pripravljeni smo se prvič sestati, a brez pogojev," je v sredo pred Atlantskim svetom v Washingtonu dejal Tillerson in dodal, da mu je povsem vseeno, o čem bodo govorili, da se le usedejo za isto mizo in si pogledajo v oči. "Lahko tudi o obliki mize," je dejal.

Po Tillersonovih besedah je predsednik ZDA Donald Trump realističen glede tega, da se Severna Koreja ne bo še pred pogovori odpovedala jedrskemu orožju. Minister pa je dodal, da mora Pjongjang razumeti, da po brezobzirnem obnašanju ne more slediti spoštovanje in mora najprej sprejeti potrebne korake za zmanjšanje grožnje svojih programov.

Sprememba v politiki do Pjongjanga?

ZDA so doslej zahtevale, da se Severna Koreja odpove jedrskemu orožju in raketnemu programu, preden bi se lahko začeli pogajati. Trump je nedavno sicer zavrnil možnost pogajanj, ko je Tillersonu dejal, naj se ne muči z diplomacijo, ker da nima smisla.

"Predsednik ZDA ni spremenil svojega mnenja o Severni Koreji. Severna Koreja deluje na način, ki ni varen niti za Japonsko, Kitajsko in Južno Korejo niti za preostali svet. Dejanja Severne Koreje niso dobra za nikogar in zagotovo niso dobra za Severno Korejo," je po Tillersonovih izjavah sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders.

Namestnik generalnega sekretarja ZN-a za politične zadeve Jeff Feltman je prejšnji teden kot prvi visoki predstavnik ZN-a od leta 2010 obiskal Pjongjang, kjer se je pogovarjal z zunanjim ministrom Ro Jong Hojem in drugimi visokimi predstavniki severnokorejske vlade. Ni pa se srečal z voditeljem Kim Džong Unom.

Feltman je po obisku povedal, da je od uradnikov Severne Koreje slišal, da je pomembno preprečiti vojno. Ni pa bilo nobenih konkretnih predlogov, kako naj bi se to zgodilo. Prav tako ni bilo dogovora o morebitnih novih podobnih srečanjih.

Kim Džong Un napoveduje zmago Pjongjanga

Medtem je Kim Džong Un po poročanju državnih severnokorejskih medijev napovedal, da bo Pjongjang zmagal v odločilnem spopadu z ZDA s hitro napredujočim jedrskim arzenalom.

Pjongjang je nazadnje 29. novembra preizkusil medcelinsko balistično raketo najdaljšega dosega doslej, ki bi lahko dosegla velika ameriška mesta. Kim je delavcem, ki so sodelovali pri zadnjem raketnem preizkusu, obljubil, da bo država postala "najmočnejša jedrska in vojaška sila na svetu", poroča severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Zagotovil je, da bodo nadaljevali razvoj obrambne industrije ter "zmagali v odločilnem spopadu z imperialisti in ZDA".

B. V.