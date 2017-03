Tillerson želi razpravo o Natovem odzivu na agresijo Rusije

ZDA za krepitev Natove vloge v boju proti IS-u

31. marec 2017 ob 12:20

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je v Bruslju ob prihodu na prvo srečanje s kolegi iz preostalih članic zveze Nato poudaril, da želi razpravo o odzivu zavezništva na agresijo Rusije v Ukrajini in drugod.

"Želimo razpravo o Natovi drži v Evropi, še posebej v Vzhodni Evropi, in odziva na agresijo Rusije v Ukrajini in drugod," je dejal.

Tillerson je ob prihodu izpostavil tri pomembna področja, o katerih želijo ZDA razpravljati. Poleg odziva na agresijo Rusije je to še zagotavljanje finančnih in drugih sredstev, potrebnih za ustrezno delovanje Nata.

Tretja tema, ki jo je izpostavil, je krepitev Natove vloge v boju proti teroristični skupini Islamska država in drugih dejavnostih v boju proti terorizmu za zagotovitev stabilnosti na Bližnjem vzhodu.

Nov poziv h krepitvi izdatkov?

Tillerson sicer v približno enominutni izjavi ob prihodu na srečanje na novinarska vprašanja ni odgovarjal, je pa pričakovati, da bo na zasedanju ponovil ameriški poziv evropskim zaveznicam in Kanadi h krepitvi obrambnih izdatkov in pošteni delitvi bremen. V nasprotnem primeru so ZDA februarja zagrozile z zmanjšanjem svojega prispevka.

Evropo in Kanado sta h krepitvi obrambnih izdatkov februarja v Bruslju že pozvala ameriški obrambni minister James Mattis in podpredsednik Mike Pence. Poziv ni nov, saj tako ZDA kot generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg na pomen krepitve obrambnih proračunov pozivajo že leta.

Stoltenberg je sicer pred prvim srečanjem Tillersona s kolegi iz Nata dejal, da je čezatlantska vez "trdna kot skala" že skoraj 70 let. "Je ključna za Evropo in Severno Ameriko ter še posebej pomembna zdaj, v časih resnih izzivov," je poudaril.

Današnje zasedanje je zlasti pomembno kot priprava na vrh 25. maja. Na vrhu čez osem tednov bosta na dnevnem redu dve ključni točki: poštena delitev bremen za ohranitev močne čezatlantske vezi in boj proti terorizmu, je poudaril Stoltenberg.

K. S.