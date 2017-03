Tillerson želi večjo vlogo Nata v boju proti IS-u in terorizmu

ZDA članice Nata ponovno pozivajo h krepitvi izdatkov za obrambo

31. marec 2017 ob 12:20,

zadnji poseg: 31. marec 2017 ob 15:45

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je v Bruslju na prvem srečanju s kolegi iz preostalih članic zveze Nato poudaril ameriško zavezanost zvezi ter članice pozval k oblikovanju jasnih zavez glede obrambnih izdatkov.

"Želimo razpravo o Natovi drži v Evropi, še posebej v Vzhodni Evropi, in odziva na agresijo Rusije v Ukrajini in drugod," je Tillerson najavil ob prihodu v Bruselj. Izpostavil je tri pomembna področja, o katerih želijo ZDA razpravljati. Poleg odziva na agresijo Rusije je to še zagotavljanje finančnih in drugih sredstev, potrebnih za ustrezno delovanje Nata.

Tretja tema, ki jo je izpostavil, je krepitev Natove vloge v boju proti teroristični skupini Islamska država in drugih dejavnostih v boju proti terorizmu za zagotovitev stabilnosti na Bližnjem vzhodu.

Nov poziv h krepitvi izdatkov

Na srečanju je ameriški minister države članice, ki še nimajo konrektnega načrta o uresničevanju cilja dveh odstotokov BDP-ja za obrambo do leta 2024, pozval k čimprejšnji pripravi načrtov. Zaveznice, ki načrt imajo, morajo pospešiti prizadevanja in zagotoviti rezultate, je dodal. Tiste, ki že namenjanjo dva odstotka BDP-ja za obrambo pa je pohvalil za trud in izrazil upanje, da bodo k temu spodbujale tudi ostale.

Evropo in Kanado sta h krepitvi obrambnih izdatkov februarja v Bruslju že pozvala ameriški obrambni minister James Mattis in podpredsednik Mike Pence. Poziv ni nov, saj tako ZDA kot generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg na pomen krepitve obrambnih proračunov pozivajo že leta.

Stoltenberg je sicer pred prvim srečanjem Tillersona s kolegi iz Nata dejal, da je čezatlantska vez "trdna kot skala" že skoraj 70 let. "Je ključna za Evropo in Severno Ameriko ter še posebej pomembna zdaj, v časih resnih izzivov," je poudaril.

Tillerson poudarja močno ameriško zavezanost Natu: "Naša vez ostaja ključna za soočanje z nacionalnimi in mednarodnimi varnostnimi izzivi v vse bolj nestabilnem svetu," je poudaril.

Boj proti IS-ju in terorizmu

Med varnostnimi izzivi je na prvem mestu izpostavil boj proti samooklicani Islamski državi. Poleg tega je Nato po njegovih besedah ključen za soočanje tako z nenasilnim kot včasih z nasilnim ruskim delovanjem in rusko agresijo.

Ob tem Tillerson meni tudi, da Nato lahko in mora storiti več v boju proti terorizmu, ki je nacionalna prioriteta za ZDA in bi morala biti za vse države. Tragični dogodki v Londonu so znova potrdili pomen tega boja, je dodal.

Nato ima po njegovih besedah edinstvene zmogljivosti, ki jih lahko prispeva. Od zavezništva ne pričakuje vodilne vloge v boju proti terorizmu, temveč dodano vrednost ter večjo podporo globalni koaliciji za boj proti Islamski državi in v Iraku.

"ZDA ne bodo zapustile zaveznic ali pozabile prijateljev. Številne države v Natu že desetletja sodelujejo za zaščito skupnih svoboščin, vrednot in varnosti. Ne moremo pa jih še naprej ščititi brez skupne odgovornosti glede finančnih in drugih sredstev," je sklenil Tillerson

Vrh Nata 25. maja

Današnje zasedanje je zlasti pomembno kot priprava na vrh 25. maja. Na vrhu čez osem tednov bosta na dnevnem redu dve ključni točki: poštena delitev bremen za ohranitev močne čezatlantske vezi in boj proti terorizmu, je poudaril Stoltenberg.

K. S., J. R.