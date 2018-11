Tirana: Protestniki zahtevali odškodnine za hiše, predvidene za rušenje zaradi avtoceste

Vlada želi povečati tiransko obvoznico

V četrtek je prišlo v Tirani do spopadov med policijo in protestniki, ki zahtevajo ustrezne odškodnine za hiše, ki so predvidene za rušenje zaradi gradnje avtoceste. Poškodovanih je bilo več ljudi.

Policija je sporočila, da je bilo, potem ko so protestniki blizu parlamenta v glavnem mestu Albanije metali pirotehnična sredstva, ranjenih 12 policistov in trije protestniki. Kot poroča portal balkaninsight.com, udeleženci protesta nasprotujejo rušenju več deset domov in poslovnih poslopij na robu Tirane brez odškodnine.

Vlada želi namreč očistiti to območje, da bi povečala del tiranske obvoznice. Ljudem, ki lahko izkažejo lastništvo objektov, je ponudila odškodnino, nižjo od tržne, drugim pa plačilo najemnine za dve leti.

Prizadetih bi bilo okoli 300 družin, njihovi člani pa so dnevno protestirali z zaporami cest. V četrtek se je protest preselil pred parlament. Policija je aretirala enajst ljudi.

Nekatere hiše, ki naj bi jih rušili, so bile zgrajene pred več kot dvema desetletjema, skupaj z drugimi številnimi nezakonitimi gradnjami po državi. Lastniki pravijo, da bodo ostali brez doma, če bo vlada uresničila svoj načrt.

Župan žalil protestnike

Njihova jeza je bila uperjena še posebej zoper tiranskega župana Eriona Veliaja, ki se jim je prejšnji teden posmehoval, češ da so "jamski ljudje". Večina prebivalcev prizadetega območja se je tja preselila z odročnih goratih območij po zlomu komunizma leta 1991.

Pozneje je župan skušal pojasniti svojo izjavo, češ da je mislil na nekaj opozicijskih poslancev med protestniki, ne pa na tamkajšnje prebivalstvo na splošno.

Premier Edi Rama je v bolnišnici obiskal ranjene policiste in dejal, da nasilja ne bodo trpeli. Pred tem je protestnike obtožil zlorab. Nekateri naj bi namreč imeli v lasti več nezakonitih stavb na različnih lokacijah.

Očitki o visokih stroških gradnje

Opozicijska Demokratska stranka in Socialistično gibanje integracije sta medtem projekt gradnje avtoceste obtožila korupcije, pri čemer navajata nenavadno visoke stroške.

2,3 kilometra dolg odsek naj bi stal okoli 40 milijonov evrov, kar je okoli 17 milijonov na kilometer. Vlada trdi, da je bilo naročilo izvedeno v skladu z zakonom, stroški pa so visoki zaradi več podvozov in nadvozov.

Balkaninsight še poroča, da je vlada že prej porušila več zakonito ali nezakonito zgrajenih stavb, a da se zdi, da je obseg tokratnih predvidenih rušenj večji kot v prejšnjih primerih.

