Tokrat zagorelo na otoku Čiovo pri Trogirju

Gasilci so požar pogasili v dveh urah

29. julij 2017 ob 18:08

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Letošnje poletje je v znamenju številnih požarov: popoldne je zagorelo na hrvaškem otoku Čiovo, blizu Trogirja, zaradi česar je med domačini in turisti zavladala panika. Gasilci so požar kmalu pogasili.

Požar je izbruhnil v bližini naseljenega območja, gorel pa je borov gozd. Požar se je po navedbah trogirskega župana Anteja Bilića ponekod približal na od 50 do 100 metrov. Prestrašeni ljudje so bežali iz zgradb, nekateri so sodelovali pri gašenju. "Vmes so bile razmere precej kaotične, a se je zaradi res hitrega posredovanja gasilcev vse dobro izteklo," je še dejal Bilić. Požar sta gasila tudi dva helikopterja.

Gasilci so požar v dveh urah pogasili, poročanje Slobodne Dalmacije navaja spletni portal jutarnji.hr. "Tujci so bežali iz apartmajev, ven so nosili plinske jeklenke, da bi bile čim dlje od ognja."

Kot poroča Jutarnji, so od 1. julija zračne sile hrvaške vojske in protizračne obrambe sodelovale v gašenju 135 požarov.

V Španiji evakuirali 300 ljudi

Medtem ognjeni zublji še naprej pustošijo tudi na jugovzhodu Španije. Pri kraju Yeste so morali iz vasi in kampov evakuirati približno 300 ljudi. Zagorelo je v četrtek, v dveh dneh je bilo uničenih več kot tisoč hektarjev površin, večinoma borovega gozda, gasilcem pa požara še ni uspelo pogasiti.

K. T.