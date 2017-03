Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Sodišče v Torinu je razsodilo, da odziv ženske na napad ni bil dovolj močan, da bi dokazoval, da je sploh bila napadena. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Torinsko sodišče ni priznalo posilstva ženske, ker se ni dovolj močno upirala

Zgražanje v Italiji

25. marec 2017 ob 14:40

Rim - MMC RTV SLO

Italijanski pravosodni minister je napovedal preiskavo, potem ko je sodišče v Torinu moškega oprostilo spolnega napada na žensko, ker ta ni kričala. Sodnik namreč ni verjel, da se je posilstvo sploh zgodilo.

Ženska je po poročanju italijanskega časopisa Corriere della Sera dejala, da jo je moški prisilil v spolna dejanja in ji grozil, da ji ne bo več dajal dela, če ga ne bo ubogala. Na vprašanje, zakaj se na napad ni odzvala močneje, je sodišču dejala: "Včasih je dovolj, da rečeš ne, morda pa nisem uporabila sile in nasilja, ki bi ju v resnici morala, a to je zato, ker ob ljudeh, ki so premočni, preprosto zmrznem." Tožilstvo je med sojenjem dejalo, da je žensko kot otroka večkrat zlorabil njen oče.

Sodišče v Torinu je po poročanju BBC-ja prejšnji mesec razsodilo, da odziv ženske na po mnenju sodišča domnevni spolni napad ni bil dovolj močan, da bi dokazoval, da je ženska sploh bila napadena. Sodnik je zgodbo ženske opisal kot "malo verjetno" in da napada "ni bilo". Obtoženi je priznal sponi odnos z žensko, a je dejal, da je bil sporazumen. Ženski, ki je prijavila napad, zdaj tako grozi obtožba zaradi obrekovanja.

Sodba je povzročila zgražanje v Italiji. Opozicijska poslanka Annagrazia Calabria iz stranke Ljudstvo svobode je dejala, da se "ne sme kaznovati osebnega odziva ženske, ki je prestrašena zaradi tega, kar se ji dogaja".

Pravosodni minister Andrea Orlando je inšpektorje na ministrstvu pozval, naj preverijo primer, ki se je sicer ukvarjal z dogodki iz leta 2011.

B. V.