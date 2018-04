Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Oblasti še ne vedo, ali je šlo za namerno dejanje ali za kakšno nesrečo. Foto: Reuters Dodaj v

Toronto: Kombi zapeljal v pešce; devet mrtvih

Voznik zbežal, a ga je policija izsledila

23. april 2018 ob 20:33,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 23:04

Torontu - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Torontu je v množico ljudi na pločniku zapeljal kombi in jih pri tem več povozil. Poškodovanih naj bi bilo 16 ljudi, najmanj devet jih je zaradi poškodb umrlo.

Voznik je po incidentu s kombijem zbežal s prizorišča, a ga je policija že prijela. Opisa voznika še niso izdali, prav tako še niso sporočili, ali dogodek preiskujejo kot teroristično dejanje ali prometno nesrečo.

S posnetkov, ki so zaokrožili po spletu, je vidno, da so na prizorišču urgentne službe.

Incident se je zgodil ob 13.30 po krajevnem času na prometnem križišču ulice Yonge in avenije Finch, v mestnem predelu North York, ki je znan po številnih trgovinah in restavracijah. Gre za severni del mesta, okoli 30 kilometrov oddaljen od strogega središča.

Po navedbah prič naj bi voznik kombija s ceste zapeljal na pločnik. Policija je po dogodku zaprla območje, prekinili so tudi podzemni promet.

Kanadski premier Justin Trudeau je bil o dogajanju že obveščen, dejal je, da sočustvuje z vsemi prizadetimi.

Srečanje ministrov G7

Toronto je bil v nedeljo in danes sicer prizorišče zasedanja zunanjih ministrov skupine G7, ki so govorili o konfliktu v Siriji in Ukrajini ter drugih političnih temah.

V ZDA in v Evropi je bilo sicer v zadnjih letih kar nekaj smrtonosnih napadov z vozili na pešce - zadnji večji je bil 31. oktobra v New Yorku, ko je bilo v napadu ubitih osem ljudi.

K. S., A. S.