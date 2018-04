Tožba proti Italiji in nemškemu podjetju zaradi prodaje orožja Savdski Arabiji

Orožje je bilo uporabljeno v zračnih napadih na Jemen

Proti italijanski vladi in nemškemu proizvajalcu orožja je bila vložena tožba, ker naj bi bilo orožje, ki so ga prodali Savdski Arabiji, uporabljeno pri zračnih napadih na Jemen, v katerih je bilo ubitih na tisoče civilistov. Tovrstni pravni ukrepi so v takih primerih izjemno redki.

Koalicija organizacij za človekove pravice iz Nemčije, Italije in Jemna je v torek v Rimu vložila ovadbo proti predstavnikom italijanskega zunanjega ministrstva in lokalni podružnici nemškega konglomerata Rheinmetall, RWM Italia.

Savdska Arabija je na čelu koalicije, ki ob pomoči britanskih vojaških svetovalcev zadnja tri leta izvaja zračne napade na Jemen proti hutijevskim upornikom. Organizacije za človekove pravice in pacifistične organizacije po Evropi so sicer v preteklosti že skušale pravno ukrepati glede savdskih napadov, a pri tem niso bile uspešne, saj so običajno zajemale preširok spekter, navaja Guardian.

Skupine, ki zdaj vlagajo skupinsko tožbo v Italiji, upajo, da bodo uspešnejše, če se bodo osredotočile na specifični dogodek - dobro dokumentiran zračni napad 8. oktobra 2016, v katerem je bila ubita šestčlanska družina, od tega so bili štirje otroci, na prizorišču pa so našli držalo za bombe proizvajalca RWM Italia.

Odgovornost Evrope?

Evropski center za ustavne in človekove pravice (ECCHR) s sedežem v Berlinu, jemenska organizacija za človekove pravice Mwatana in italijanska Rete Italiana per il Disarmo tožilstvo naprošajo, naj preišče, ali obstaja odgovornost na strani predstavnikov italijanskega zunanjega ministrstva, zadolženih za avtorizacijo izvoza orožja, in vodstva RWM Italia zaradi prodaje orožja savdski koaliciji.

"Kar dela ta primer tako poseben, so ostanki, najdeni na prizorišču zračnega napada. Ta primer je emblematičen, saj ne zadeva le vloge Italije, ampak splošno vprašanje odgovornosti evropskih vlad in evropskih proizvajalcev orožja za posledice izvoza orožja Savdski Arabiji, ki je nato uporabljeno v njihovih napadih v Jemnu," je za Guardian povedala Linde Bryk, nizozemska odvetnica, ki dela za ECCHR.

Kot je še dodala, je cilj tega primera nasloviti dejstvo, da samo to, da imajo določena podjetja pooblastilo vlade za prodajo orožja, jih še ne ščiti pred odgovornostjo. Politiki in vojaško osebje uživajo visoko stopnjo zaščite pred sodnim pregonom, a tisti, ki so vložili tožbo, upajo, da lahko postavijo precedens, po katerem predstavniki oblasti in proizvajalci orožja, ki izvoze pooblastijo, iz pregona niso izvzeti.

