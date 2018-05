Tožba zoper kanadsko vlado zaradi domnevnih zdravstvenih poskusov na staroselcih

Staroselci so bili v Kanadi dolga desetletja diskriminirani

11. maj 2018 ob 14:44

Ottawa - MMC RTV SLO

77-letni kanadski staroselec John Pambrun je vložil tožbo zoper kanadsko vlado v imenu več tisoč kanadskih staroselcev zaradi domnevnih neprostovoljnih zdravstvenih poskusov na njih.

Kot poroča Guardian, tožnik pravi, da je vlada odgovorna za poskuse, ki naj bi se izvajali v rezervatih in v šolah med tridesetimi in petdesetimi leti 20. stoletja.

Pambrun je v otroštvu preživel skoraj šest let v bolnišnicah in sanatorijih za staroselce. Leta 1955, dolgo po tem, ko so antibiotiki postali standardno zdravljenje tuberkuloze, so mu zdravniki odstranili desno polovico pljuč, kažejo sodni dokumenti.

Odvetnik Tony Merchant, katerega družba je vložila tožbo, je dejal, da v zdravstveni kartoteki niso našli znakov, da bi Pambrun sploh imel tuberkulozo. Zdravljenje je potekalo dve leti, v tem času pa je bil ločen od družine, prekinil je tudi šolanje, zaradi delne izgube pljuč pa je imel težave z dihanjem, kar je vplivalo na njegove zaposlitvene možnosti.

Segregiran zdravstveni sistem

V tožbi je vlada obtožena dolgoletne "diskriminatorne in neustrezne zdravstvene oskrbe". Med letom 1945 in zgodnjimi osemdesetimi leti je v Kanadi deloval segregiran zdravstveni sistem, v katerem naj bi bili staroselci deležni podstandardne oskrbe.

Ob tem so več kot 150.000 staroselskih otrok v šolah prisilno asimilirali v kanadsko družbo, tam pa naj bi nad njimi, piše v tožbi, izvajali poskuse s prehrano, s katerimi so raziskovalci preverjali svoje teorije o vitaminih in določenih vrstah hrane. Merchant je dejal, da nihče ni vedel, da se to dogaja.

Sodni dokumenti, ki omenjajo šest šol, kažejo, da so imeli otroke v teh šolah za "idealne eksperimentalne subjekte". Merchant je dejal, da so raziskave potekale tako, da so recimo skupino otrok v šolah prisilno zadrževali, ob tem pa niso bili deležni enake obravnave. Otrokom so tako odrekali prehranske sestavine, za katere so mislili, da so koristne, ali pa so na njih preizkušali določeno vrsto hrane in zdravila.

Najpomembnejši rezultati poskusov

V enem primeru so raziskovalci ravnatelja v Kenori v Ontariu, ki je odredil, da se da vsem otrokom tablete z železom in vitamini, prosili, naj tega ne stori, češ da bi vplivalo na njihov poskus. V drugih primerih so raziskovalci otrokom odrekali zdravljenje zob, saj naj bi zdravi zobje in dlesni pokvarili njihove rezultate.

V šoli v Kenori so na otrocih s težavami z ušesi preizkušali eksperimentalno zdravilo, zaradi česar je devet otrok utrpelo občutno slabšanje sluha. Tožba še navaja, da so bili otroci, ki niso želeli sodelovati v poskusih, fizično zlorabljeni. V nekaterih primerih so ravnatelji šol dejali, da za poskuse potrebujejo privolitev otrok oziroma družin, vendar jim je bilo rečeno, da zanjo ne bodo zaprosili.

Poskusi so se izvajali tudi v rezervatih. V Saskatchewanu so tako na otrocih preverjali učinkovitost novega cepiva proti tuberkulozi.

V rezervatu v severni Manitobi pa so raziskovalci v štiridesetih letih posumili, da je podhranjenost razlog za več primerov oslepitev in izbruh tuberkuloze. Da bi preverili svojo teorijo, so dajali prehranske dodatke 125 ljudem, ne pa tudi preostalim 300. Leta pozneje so raziskovalci opazili izboljšanje v zdravju med ljudmi, ki so prejemali dodatke.

Merchant verjame, da bi bilo lahko ljudi, ki so jih prizadeli poskusi, na tisoče.

B. V.