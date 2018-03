Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Letalo je vzletelo iz Združenih arabskih emiratov in je bilo na poti v Carigrad, vendar je strmoglavilo v goratem predelu Irana. Foto: Google Dodaj v

Tragičen konec dekliščine: 11 mrtvih v letalski nesreči

Nesreča se je zgodila v goratem predelu Irana

11. marec 2018 ob 22:29,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 23:02

Carigrad/Dubaj - MMC RTV SLO, Reuters

V goratem predelu Irana je v nesreči turškega zasebnega letala, ki je bilo na poti iz Šardža, sosednjega emirata Dubaja, v Carigrad, umrlo vseh osem potnikov in trije člani posadke.

Letalo je bilo v lasti bogatega turškega poslovneža Huseyina Basarana, je potrdilo turško prometno ministrstvo. Poleg treh članov posadke je bila na krovu letala njegova hči Mina Basaran in sedem njenih prijateljic, ki so se vračale z njene dekliščine v Dubaju. Letalo je vzletelo v Šardži (Sharjah), nesreča pa se je zgodila po približno uri in pol leta, potem ko se je letalo hitro povzpelo na potovalno višino, potem pa se le v nekaj minutah močno spustilo, kažejo podatki spletne strani FlightRadar24. Po navedbah nekaterih medijev naj bi letalo trčilo v goro in zagorelo, po drugih pa so vaščani dejali, da je letalo gorelo že pred nesrečo.

Na zadnji objavljeni fotografiji Mine Basaran je s prijateljicami pozirala v enem od luksuznih hotelov v Dubaju. Po novici, da se je brezskrben izlet končal tragično, so se usula sožalja. Poročiti bi se morala prihodnji mesec.

"Našli smo ostanke letala in posmrtne ostanke žrtev, ki jih bomo zjutraj prenesli v dolino," je na Twitterju sporočil Kerem Kinik, vodja turškega Rdečega križa, ki je prenesel sporočilo iranske sestrske organizacije. Po informacijah iranske letalske organizacije je letalo, ki je letelo ob močnem sneženju, strmoglavilo blizu mesta Šahrekord (Shakr-e Kord) na jugozahodu države.

