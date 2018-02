Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ameriško finančno ministrstvo je ABLV obtožilo pranja denarja. Foto: EPA Sorodne novice Protikorupcijski urad aretiral guvernerja latvijske centralne banke Dodaj v

Tretja največja latvijska banka ABLV obtožena pranja denarja

ECB ukrepal proti banki

19. februar 2018 ob 10:24

Riga - MMC RTV SLO, STA

Evropska centralna banka (ECB) je zamrznila plačila tretje največje latvijske banke ABLV, ki je obtožena pranja denarja. Plačila zasebne banke so zamrznjena "do preklica".

Osrednja denarna ustanova v območju z evrom je opozorila, da se je finančni položaj banke ABLV občutno poslabšal.

Gre za prvi primer, ko je ECB uporabila ta svoja pooblastila, pridobljena leta 2014 s prevzemom nadzornih funkcij nad bankami območja z evrom. "Moratorij je nujen glede na to, da banka sodeluje z latvijsko centralno banko in oblastmi pri naslavljanju trenutne situacije," so zapisali.

"Institucionalizirano pranje denarja"

Ameriško finančno ministrstvo je prejšnji teden banko ABLV obtožilo kršenja sankcij proti Severni Koreji. Govora je o "institucionaliziranem pranju denarja", pri tem naj bi na latvijske uradnike banka vplivala s podkupninami.

Medtem so v soboto organi, pristojni za preprečevanje korupcije, aretirali guvernerja latvijske centralne banke Ilmarsa Rimsevicsa. AFP sicer poroča, da med njegovo aretacijo in primerom ABLV ni povezave.

B. V.