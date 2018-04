Tretji protestni petek v Gazi: En človek ubit, več kot 700 ranjenih

Izrael: "Vaša država bi storila enako"

13. april 2018 ob 19:56

Gaza - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na meji med Izraelom in Gazo se je tretji petek zapored zbralo več tisoč Palestincev, ki zahtevajo pravico do vrnitve na svoje domove. V protestih je bil ubit 28-letni Palestinec, več kot 700 ljudi je ranjenih, med njimi deset članov zdravstvenega osebja.

Protestniki so zažigali izraelske zastave in dvigali palestinske. "Nekateri ljudje menijo, da smo idioti, če verjamemo, da nas bo Izrael spustil v državo. Morda nas ne bo, vendar nas to ne bo ustavilo pri poskusih vrnitve," je za Reuters dejal 37-letni protestnik Ahmed, eden izmed dveh milijonov Palestincev v Gazi, natrpanih na območju, velikem 365 kvadratnih kilometrov.

Po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva naj bi 175 Palestincev utrpelo strelne rane, drugi so utrpeli poškodbe zaradi solzivca.

Po navedbah izraelske vojske je približno deset tisoč protestnikov na petih mestih poškodovalo ograjo in poskušalo nasilno prečkati mejo. Prav tako naj bi protestniki proti meji metali eksplozivna sredstva.

Vojska "strelja skladno z navodili"

"Naloga vojakov je, da razbijejo demonstracije in streljajo v skladu z navodili," je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Konrikus in izrazil prepričanje, da je ljudi na proteste napotil v Gazi vladajoči Hamas. "Želimo si, da bi bilo število žrtev čim nižje, vendar ne smemo dopustiti, da bi horda vandalov prečkala mejo v Izrael," je dejal.

"Izrael bo nadaljeval z obrambo svojih meja in državljanov. Vaša država bi storila enako," je tvitnilo izraelsko zunanje ministrstvo. Izrael zavrača tudi očitke, da je zoper palestinske protestnike uporabil čezmerno silo, čeprav je v dosedanjih treh tednih protestov umrlo 34 Palestincev, med Izraelci pa ni smrtnih žrtev.

Šest tednov protestov

Konec marca so se na meji med Izraelom in Gazo začeli protesti Palestincev, ki zahtevajo vrnitev na območja, ki jih je od leta 1948 naprej zasedel Izrael. V protestih je do zdaj umrlo najmanj 34 Palestincev, več kot tisoč je ranjenih. Protesti naj bi trajali vse do 15. maja, ki za Izrael predstavlja rojstvo države, za Palestince pa "katastrofo".

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in Evropska unija sta pozvala k neodvisni preiskavi dogajanj.

J. R.