Trgovinska vojna z ZDA ni ovira za kitajsko gospodarsko rast

Trump Peking obtožil manipuliranja z juanom

Kitajsko gospodarstvo je imelo v prvem četrtletju 6,8-odstotno rast, kar je 0,1 odstotne točke več od napovedi in 0,3 odstotne točke več od vladnih ciljev.

Rast je ostala visoka kljub kitajskim ukrepom za zmanjšanje onesnaženja zraka v mestih in napetim trgovinskim odnosom z ZDA.

Ukrepi kitajskih oblasti, ki so v zimskih mesecih v boju s smogom omejile proizvodnjo v številnih tovarnah in jeklarnah, niso ogrozili rasti bruto domačega proizvoda. Tamkajšnji statistični urad je ocenil, da se gospodarska dejavnost še naprej krepi.

V zadnjih tednih so se pojavljala tudi vprašanja, kako bodo grožnje s trgovinsko vojno z ZDA vplivale na kitajsko gospodarsko rast, vendar pa prvi podatki kažejo, da Kitajsko bolj kot to pestijo domače težave, saj so v državi potrebne številne reforme.

"Oblak gospodarskih negotovosti"

Predstavniki kitajskega statističnega urada so ob objavi podatkov za prvo trimesečje ocenili, da sicer obstaja "oblak gospodarskih negotovosti," vendar napetosti med Kitajsko in ZDA ne predstavljajo velikih težav za kitajsko gospodarstvo. Več pozornost so namenili tudi reformi gospodarstva, ki je bilo zadnja desetletja pretežno izvozno usmerjeno, zdaj pa si oblast želi, da bi postalo bolj odvisno od domačega povpraševanja in naložb.

Še pred 12 leti je izvoz predstavljal okoli 37 odstotkov kitajskega bruto domačega proizvoda, ta delež pa je po letu 2016 zdrsnil pod 20 odstotkov.

Prodaja na drobno je v prvem trimesečju narasla za 9,7 odstotka, kar je preseglo pričakovanja strokovnjakov. Proizvodnja v kitajskih tovarnah je na letni ravni narasla za 6,9 odstotka, kar pa je bilo manj od napovedi.

Trump Peking obtožil manipuliranja z juanom

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem prek Twitterja obtožil Kitajsko, da manipulira s svojo valuto. Ob tem je Washington s prepovedjo prodaje visokotehnoloških ameriških izdelkov največjemu kitajskemu telekomunikacijskemu podjetju še zaostril trgovinsko vojno s Pekingom.

Kot poroča sodelavec Radia Slovenija iz Pekinga Uroš Lipušček, včerajšnji Trumpov tvit, s katerim je Kitajsko skupaj z Rusijo obtožil manipuliranja z njunima valutama, potrjuje, da vodijo v Washingtonu dokaj razglašeno politiko. Ameriški sekretariat za finance je namreč pred tremi dnevi uradno sporočil, da nobeden od treh ameriših trgovinskih partnerjev v zadnjih šestih mesecih ni maniupliral s svojo valuto.

Kitajski juan je v zadnjem letu v primerjavi z ameriškim dolarjem pridobil skoraj 10 odstotkov, zato Kitajske ni mogoče obtožiti, da poskuša z manipuliranjem vrednosti juana povečevati kitajski izvoz v ZDA. V Pewkingu upajo, da bodo dosegli kompromis, kljub temu pa pripravljajo nov spisek potencialnih sankcij, dodaja Lipušček.

