Trgovske verige v ZDA povišale starostno mejo za nakup orožja

Orožje v ZDA je razmeroma enostavno kupiti

1. marec 2018 ob 08:56

Washington - MMC RTV SLO, STA

Po strelskem pohodu na Floridi sta ameriška trgovska veriga Walmart in največja veriga prodajaln strelnega orožja v ZDA Dick's Sporting Goods sporočili, da sta povišali starostno mejo za nakup orožja in nabojev na 21 let.

Iz Walmarta so sporočili, da so "glede na nedavne dogodke pregledali svojo politiko do orožja in se odločili povišati starost za nakup orožja in streliva na 21 let". Dodali so, da s svojih spletnih strani umikajo puške, ki so podobne bojnim, vključno z igračami. Še naprej pa je njihov cilj zadostiti potrebam športnikov in lovcev, so spomnili. Od leta 2015 sicer Walmart ne prodaja več polavtomatskih pušk, kakršno je v nedavnem pokolu na šoli na Floridi uporabil 19-letni Nikolas Cruz.

Predtem je že veriga prodajaln Dick's Sporting Goods sporočila, da je povišala starostno mejo za nakup orožja, ustavili pa so tudi prodajo polavtomatskih pušk, ki delujejo kot vojaške, in prenehali prodajati nabojnike velike zmogljivosti.

Verigi sta se za ukrepe odločili po pokolu na srednji šoli v Parklandu na jugu Floride 14. februarja. Strelec je ubil 17 ljudi, večinoma dijake in dijakinje, in ponovno sprožil razprave o dostopu do orožja v ZDA. Argumenti obeh strani so podobni, a tokrat so se dijaki prizadete srednje šole in drugi po ZDA organizirali in zahtevajo spremembe.

Dijaki srednje šole v Parklandu so se po 14. februarju v sredo prvič vrnili v šolske klopi, med drugim odločeni, da v svojem boju ne bodo popustili ne glede na napade konservativnih medijev, komentatorjev in orožarskih lobijev, da so plačanci ali lutke levice in nasprotnikov orožja.

Avstralija: Predanih 57.000 kosov orožja

Medtem iz Avstralije prihaja novica, da so ljudje lani v okviru trimesečne amnestije oblastem predali več kot 57.000 kosov orožja. Namen amnestije je bil zmanjšati število nezakonitega orožja tako, da jih lahko ljudje predajo oblastem brez strahu pred pregonom, poroča BBC.

Oblasti so se za amnestijo odločile po povečanju števila nezakonitega orožja v državi in groženj terorizma. Kot so sporočile, je država zaradi ukrepa varnejša. Predanih je bilo skoraj 2.500 kosov avtomatskega orožja, 2.900 pištol in celo ročni raketomet. Okoli tretjina orožja je bila uničena, preostali kosi pa so bili registrirani in vrnjeni v prodajo.

V Avstraliji je nezakonito posedovati neregistrirano orožje, zagrožene kazni pa so do 184.000 evrov in do 14 let zapora. Policija predvideva, da je na črnem trgu do 260.000 kosov nezakonitega orožja.

B. V.