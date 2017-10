Trije milijoni Američanov imajo vedno pri sebi pištolo

Prva raziskava o nošenju orožja v ZDA po 20 letih

21. oktober 2017 ob 15:14

Washington - MMC RTV SLO, STA

V ZDA kar trije milijoni ljudi vsak dan nosijo s seboj nabito pištolo, devet milijonov pa jo ima pri sebi vsaj enkrat na mesec, je pokazala raziskava ameriške publikacije Journal of Public Health.

Večinoma gre za mlade moške iz zveznih držav na jugu ZDA, ki nošenje orožja utemeljujejo z osebno zaščito.

Raziskava za javno zdravstvo je prva po 20 letih, ki se je osredotočila na nošenje orožja v državi, kjer se dokaj pogosto pojavljajo smrtonosna množična streljanja v šolah, na koncertih in delovnih mestih, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.

Eden izmed motivov za raziskavo je bilo dejstvo, da storilci v 90 odstotkih vseh samomorov s strelnim orožjem in streljanj brez smrtnih žrtev za to uporabijo pištolo, je pojasnil vodja raziskave Ali Rowhani-Rahbar. Pomemben prvi korak v raziskovanju posledic nošenja strelnega orožja na zvezni ravni je po njegovih besedah natančna opredelitev pogostosti takšnega ravnanja in značilnosti tistih, ki ga prakticirajo.

Avtorji raziskave, objavljene v publikaciji American Journal of Public Health, so podatke pridobili na podlagi ankete iz leta 2015, v kateri so ocenili ravnanje 1.444 lastnikov pištol.

Pištole pogosteje nosijo moški iz juga

Izkazalo se je, da pištolo s seboj nosijo zlasti mlajši, pogosteje moški kot ženske, ki živijo v južnem delu ZDA in so odrasli v okoljih, za katere je značilno posedovanje orožja. Politično se opredeljujejo za konservativne in posedujejo več vrst strelnega orožja.

Raziskava je prav tako pokazala, da ima 80 odstotkov anketiranih lastnikov strelnega orožja, ki imajo pištolo pri sebi, dovoljenje za skrivno nošenje orožja. Med anketiranimi sta bili dve tretjini takšnih, ki pištolo skrivajo, desetina pa takšnih, pri katerih je orožje vidno tudi navzven. Zvezni zakoni so sicer do nošenja pištol v zadnjih 30 letih postali manj restriktivni, še piše AFP.

