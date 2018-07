Trije mladi vlogerji na kanadskem slapu omahnili v smrt

Bili so člani skupine High On Life

6. julij 2018 ob 17:26

Vancouver - MMC RTV SLO

Trije mladi popotniški videoblogerji, ki so svoje dogodivščine objavljali na YouTubu, so umrli, potem ko so padli čez slap Shannon Falls na zahodu Kanade.

Ryker Gamble, Alexey Lyakh in njegovo dekle Megan Scraper so bili člani blogerske skupine High On Life (Zadeti od življenja), ki ima na Instagramu 1,1 milijona sledilcev, na YouTubu pa več kot 500.000 naročnikov.

Po navedbah policije se je skupina sedmih mladih v torek po pešpoti povzpela do vrha slapa, tam pa so se odločili, da se osvežijo v zgornjem tolmunu. Trije izmed njih so nato hodili po robu tolmuna, ko jim je spodrsnilo in so padli v 30 metrov nižje ležeči tolmun.

Časopis Vancouver Sun dodatno navaja, da se je nesreča zgodila, ko je spodrsnilo Scraperjevi in je padla, nato pa je odneslo še oba fanta, ko sta jo skušala rešiti.

Ker ima slap več kaskad in tolmunov, od katerih so nekateri bolj dostopni, spet drugi, kot tisti, v katerega je trojica padla, pa ne, so kanadski reševalci potrebovali dva dni, da so s pomočjo helikopterja trupla dvignili iz vode.



Slap leži sredi provincialnega parka Shannon Falls 58 kilometrov severno od Vancouvra v kanadski provinci Britanska Kolumbija.

Preostali člani skupine strti

"Vsi trije so bili najtoplejši, najprijaznejši, najbolj zagnani in najbolj zabavni ljudje, kar si jih lahko kdaj srečal," so ob tragičnem dogodku sporočili preostali člani skupine, ki so pokojnikom posvetili poslovilni video. "Resnično ni besed, ki bi olajšale to bolečino in popolno uničenost, ki ju vsi trenutno čutimo," so še dejali v videu.

High On Life s sedežem v Vancouvru so ustanovili Gamble, Lyakh in njun srednješolski kolega Parker Heuser, potem ko so leta 2012 dokončali pot okoli sveta.

Takrat so se odločili, da bodo potovanja in videoprodukcijo iz hobijev spremenili v posel, kar jim je tudi uspelo. Prek svojih objav iz eksotičnih krajev so namreč uspešno promovirali znamke in popotniške destinacije.

"High On Life je svetovni nazor, po katerem sprejemamo vse priložnosti, ki jih ponuja življenje, s pozitivnim pristopom in energijo," navaja njihova stran na Facebooku.

Živeti za trenutek

V eni izmed svojih zadnjih objav na Instagramu je 30-letni Gamble govoril o stvareh, ki se jih lahko vsi naučimo od svojih "mlajših različic": "Pri življenju ne gre za odgovornosti, težke odločitve in trdo delo, ampak za občutek blaženosti in da živimo za ta trenutek."

Lani so Gamble, Lyakh in še en član skupine, Justis Price Brown, dobili petletno prepoved vstopa v vse ameriške narodne parke po tem, ko so priznali, da so hodili po ogroženi termalni površini v narodnem parku Yellowstone in izvajali podobne prekrške po drugih parkih na zahodu ZDA.

K. S.