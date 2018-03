Trije ranjeni po strelskem napadu na šolo v Marylandu

Mesec dni po pokolu na Floridi nov napad na šolo v ZDA

20. marec 2018 ob 15:37,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 15:58

Great Mills - MMC RTV SLO, Reuters

Na srednji šoli v Marylandu so bili v streljanju ranjeni trije ljudje, je sporočila lokalna policija. Med ranjenimi, katerih stanje naj ne bi bilo kritično, naj bi bil tudi napadalec.

Dogajanje je pod nadzorom, so sporočili iz šerifovega urada. Po besedah tiskovne predstavnice šerifa je med tremi ranjenimi tudi napadalec, ki naj bi ga po poročanju lokalnih medijev ustrelil šolski varnostnik.

Medtem so dijake po krajši uvedbi izrednih razmer na šoli v kraju Great Mills iz stavbe že pričeli evakuirati, poroča CNN.

Šerifov urad je potrdil streljanje na šoli in starše preko Twitterja pozval, naj se ne približujejo območju. Tiskovni predstavnik izpostave FBI-ja v Baltimorju je potrdil, da so njihovi agentje že na kraju dogodka.

Dijak šole Jonathan Freese je predtem v telefonskem pogovoru za CNN sporočil, da so s sošolci zaprti v razredu in čakajo na prihod policije, ki jih bo pospremila na prostost ter dodal, da so za tovrstne situacije že večkrat izvedli vaje.

Šolo Great Mills, kakih sto kilometrov južno od prestolnice Washington, obiskuje več kot 1.500 dijakov, več kot polovica je mladoletnih, poroča CNN. Prejšnji teden so tudi na tej šoli študenti v znak protesta po floridskem napadu za nekaj časa zapustili učilnice.

Štiri dni pred "shodom za življenja"

Napad se je zgodil štiri dni pred napovedanim "Shodom za življenja", na katerem bodo ameriški dijaki in študentje oblasti v Washingtonu pozvali k strožji zakonodaji na področju nadzora orožja. Shod soorganizirajo preživeli v strelskem napadu na srednjo šolo Parkland na Floridi pred enim mesecem, v katerem je umrlo 17 ljudi.

J. R.