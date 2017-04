Trump 100 dni mandata zaznamoval z nizanjem dosežkov in novim napadom na medije

Pred dvorano se je zbrala množica protestnikov

30. april 2017 ob 08:25

Harrisburg - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je obiskal svoje privržence v Pensilvaniji in imel govor na zborovanju v Harrisburgu, med katerim je opisal dosežke svoje administracije.

Takoj na začetku govora je napadel medije, televiziji CNN in MSNBC je opredelil za lažne novice, časopis New York Times pa kot propadajočega. Po štetju ameriških medijev je Trump uresničil 11 od 27 predvolilnih obljub. Od desetih, za katere je potrebna potrditev republikanske večine v kongresu, ni uresničil nobene.

Trump je najprej obiskal tovarno Ames, ki že vse od leta 1774 izdeluje lopate, in tam podpisal še enega v vrsti izvršnih ukazov, ki je 32. izvršni ukaz v 100 dneh mandata. Zadnji izvršni ukaz ministrstvu za trgovino ZDA in uradu trgovinskega predstavnika ZDA nalaga, da pregledata vse trgovinske sporazume ZDA in ugotovita, ali druge države članice Svetovne trgovinske organizacije (WTO) z njimi izkoriščajo ZDA. "Nihče nas ne bo več izkoriščal, Amerika bo odslej na prvem mestu," je dejal ameriški predsednik.

Zunaj pred dvorano so se zbrali protestniki na čelu z županom Harrisburga Ericom Papenfusom, ki je dejal, da mora Trump narediti še kaj več kot le navduševati svoje podpornike. Prišli so predstavniki sindikatov, organizacij za ženske pravice, organizacij za zaščito okolja in drugi. Govorci so ga med drugim označili za "oranžnega plutokrata".

Statistika prvih 100 dni po navedbah medijev kaže, da je Trump v tem času objavil 507 tvitov, od katerih jih je 11 umaknil. Opravil je 32 intervjujev, od tega 13 na ameriški televiziji Fox, imel devet novinarskih konferenc, 19 dni je igral golf, 31 dni je preživel na svojih posestvih, opravil je 22 sestankov s poslovneži in obiskal 12 ameriških zveznih držav. Za zdaj ni opravil še nobenega obiska tuje države.

V stotih dneh je Washington doživel pet velikih protestov proti predsedniku, ki ga podpira okoli 43 odstotkov Američanov.

Povabilo Duterteju

Medtem je Trump v telefonskem pogovoru na obisk v Belo hišo povabil filipinskega predsednika Rodriga Duterteja. Pogovor se je zgodil po pozivu Duterteja, naj ZDA ukrepajo proti Severni Koreji in njenemu voditelju Kim Džong Unu, ki "želi končati svet".

J. R.