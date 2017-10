Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za revijo Forbes med drugim zatrdil, da je pametnejši od svojega državnega sekretarja Rexa Tillersona, ki ni zanikal poročanja, da je Trumpa imenoval za bedaka, Bela hiša pa zatrjuje, da se je predsednik šalil in novinarjem priporoča, da si priskrbijo smisel za humor. Foto: Reuters Predsednik senatnega odbora za mednarodne odnose republikanec Bob Corker iz Tennesseeja je za New York Times izrazil skrb, da Trump pelje ZDA v tretjo svetovno vojno, nakar je Trump sprožil nanj salvo tvitov z vsemi mogočimi obtožbami. Foto: Reuters Sorodne novice Trumpova nova grožnja Pjongjangu: "Žal bo delovala le ena stvar" Državni sekretar ZDA se distancira od Trumpovih izjav Dodaj v

Trump bi NBC-ju odvzel licenco

Republikance spravlja v zadrego tudi Trumpov spor s Corkerjem

11. oktober 2017 ob 20:14

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je znova ostro nastopil proti medijem. Zaradi po njegovem prepričanju lažnivega poročanja je predlagal ukinitev licence za NBC in druge televizijske mreže.

"Z vsemi lažnimi novicami, ki prihajajo z NBC-ja in drugih televizijskih postaj, se postavlja vprašanje, na kateri točki je primerno vprašanje o upravičenosti njihovih licenc? To je slabo za državo," je na svojem najljubšem družbenem omrežju zapisal Trump. Zagovorniki svobode govora so v ostrem odzivu predsedniku očitali, da ima diktatorska nagnjenja.

Trumpov oster odziv je sledil poročanju NBC-ja, da je pred časom predlagal 10-kratno povečanje zalog jedrskega orožja, kar je povezano z drugim škandalom, s katerim se te dni ukvarjajo ameriški mediji. Ameriški državni sekretar Rex Tillerson naj bi ga namreč pred časom na srečanju v Pentagonu razglasil za bedaka, potem ko je Trump izrazil začudenje nad informacijo, da ZDA od konca 60. let prejšnjega stoletja zmanjšujejo zaloge jedrskega orožja. Trump naj bi potem zahteval, da se zaloge za desetkrat povečajo, Tillerson pa ga je zaradi tega označil za bedaka. Tillerson teh navedb ni jasno zanikal.

"Lažna novica na NBC-ju, da sem želel 10-kratno povečanje ameriškega jedrskega arzenala. Čista izmišljotina, izmišljena, da bi zavajala," je Trump zapisal na Twitterju, potem pa je kmalu sledil še drugi tvit o odvzemu licence.

Walter Shaub, ki je v času prejšnjega predsednika Baracka Obame vodil urad za vladno etiko, je v odzivu na dogajanje zapisal: "Na kateri točki? Na točki, ko prenehamo biti demokracija." Na Trumpovo pisanje se je odzval tudi odbor za zaščito novinarjev, ki je zapisal, da gre za slab zgled drugim svetovnim voditeljem.

Kot poroča BBC, bi Trump težko odvzel licenco mrežam. Zvezna komisija za komunikacije, ki regulira ameriške televizijske mreže, izdaja licence ne mrežam kot celoti, temveč posameznim televizijskim postajam. NBC ima v lasti skoraj 30 lokalnih postaj.

Trump je sicer v pogovoru za Forbes dejal, da je pametnejši od Tillersona in ga izzval na inteligenčni test. Zavrnil je tudi obtožbo, da spodkopava Tillersona z različnimi izjavami, kot je bila tista, ko je Tillersonu osvetoval poskus pogajanj s Pjongjagom, češ da gre za izgubo časa. "S tem kvečjemu utrjujem avtoriteto," je dejal Trump. Ameriški mediji poročajo, da je mednarodna organizacija Mensa, ki združuje člane z visokim inteligenčnim kvocientom, že ponudila, da bo nadzorovala izvedbo testa pri Trumpu in Tillersonu.

Trumpova tiskovna predstavnica Sarah Sanders je zagotovila, da Trump verjame, da je Tillerson inteligenten in da se je za Forbes le šalil. Državnemu sekretarju popolnoma zaupa, novinarji pa bi morali poiskati nekaj smisla za humor.

Spor tudi znotraj republikanskih vrst

Trump ima odprt spopad tudi z republikanskim senatorjem, sicer predsednikom senatnega odbra za mednarodne odnose, Bobom Corkerjem. Slednji mu je v pogovoru za New York Times očital, da se obnaša kot na resničnostnem in da pelje ZDA proti tretji svetovni vojni, na kar se je Trump odzval z nizom ostrih tvitov. Zaradi spora je v zadregi celotna republikanska stranka, ki oba poziva, naj nehata.

K. T.