Trump bo opozoril na potrebo po "obrambi Zahoda"

Trump drugič v Evropi

6. julij 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 6. julij 2017 ob 11:36

Varšava - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump bo pred hamburškim vrhom G20 v govoru v Varšavi predstavil svojo vizijo odnosov ZDA z Evropo. Dejal bo, da je zahodna civilizacija ogrožena.

Kot poroča BBC, bodo Trumpa na zgodovinskem trgu Krasinski lepo sprejeli, saj poljska konservativna vlada deli njegovo nasprotovanje priseljevanju in močno zagovarjanje nacionalne suverenosti. V govoru bo glede na objavljene odlomke dejal, da je "obramba Zahoda na koncu odvisna ne le od sredstev, ampak tudi od volje njegovih ljudstev za prevlado". "Ključno vprašanje našega časa," bo dejal Trump, "je, ali je Zahod dovolj odločen preživeti".

Poljsko bo Trump predstavil kot vzor države, ki je pripravljena braniti civilizacijo, opozoril pa naj bi pred grožnjo "terorizma in ekstremizma".

Upor nacistom kot navdih

Trump naj bi nato pred spomenikom varšavskemu uporu nacistom leta 1944 pozval EU, naj najde navdih v poljskem odporu proti nacistom. Potrdil bo ameriško podporo vzhodni Evropi, vprašanje pa je, kako močno bo poudaril zavezanost ZDA vzajemni obrambi v okviru zveze Nato. To zvezo je Trump v preteklosti označil za "zastarelo", druge članice pa je kritiziral, da ne trošijo več sredstev za vojaške namene.

Trump je dan začel z udeležbo na vrhu Pobude treh morij, poljsko-hrvaške iniciative, ki povezuje 12 držav od Baltika prek Jadranskega morja do Črnega morja. Ameriški predsednik je prišel promovirat ameriški plin kot alternativo ruskemu in način za zmanjšanje odvisnosti evropskih držav od Rusije.

Med državami, ki želijo biti manj odvisne od Rusije na področju energentov, je tudi Poljska. Prejšnji mesec je v državo prvič prispela pošiljka ameriškega utekočinjenega plina. Izvozniki utekočinjenega plina pa le stežka ustvarjajo dobičke zaradi nizkih cen, ki so posledica prevelike ponudbe, je po poročanju Reutersa dejal Adam Sieminski, analitik pri Centru za strateške in mednarodne študije. Poljska in tri baltske države medtem nasprotujejo gradnji ruskega plinovoda do Nemčije Severni tok 2.

Duda: Obisk krepi položaj Poljske

Poljski predsednik Andrzej Duda je dejal, da dejstvo, da Trump svoj drugi obisk Evrope začenja na Poljskem, pomeni, da je Poljska pomembna država in da to krepi njen položaj v EU-ju. Poljska je sicer predmet kritik znotraj Unije zaradi vladnih ukrepov za nadzor nad mediji in sodstvom, še poroča BBC.

B. V.