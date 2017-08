Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ameriške sile so v Afganistanu od leta 2001, zato v ZDA to misijo označujejo za najdaljšo ameriško vojno. Foto: Reuters Trump je besedilo bral s teleprompterja oz. televizijskega bobna, novinarskih vprašanj pa ni bilo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trump bo povečal število ameriških vojakov v Afganistanu

Svarila Pakistanu: "Ne nudite zavetja teroristom"

22. avgust 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 08:23

Fort Myers - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump se je med predvolilno kampanjo zavzemal za umik ameriških sil iz Afganistana, a je po pogovorih z vojaškim vodstvom spremenil mnenje, tako da bo število ameriških vojakov v tej državi povečal.

Trump je strategijo za Afganistan predstavil v vojaškem oporišču Fort Myer v Virginiji. Ameriške sile so v vojno v Afganistanu vpletene že od leta 2001, ta najdaljša vojna, še daljša od vietnamske, pa je do zdaj vzela 2.400 življenj ameriških vojakov.

Trump je dejal, da bi "hiter umik ZDA iz Afganistana pustil prazen prostor, ki bi ga zapolnili teroristi", zato se je po nasvetu vojaških svetovalcev odločil, da bodo ameriške sile ostale. O tem, koliko novih ameriških vojakov bo šlo v Afganistan, koliko časa bodo ostali in kaj je končni cilj ZDA v tej državi, ni govoril, saj je dejal, da bo to odvisno od razmer na terenu. Obrambni minister James Mattis pa je nedavno dejal, da bi po njegovih načrtih v Afganistan lahko odšlo okoli 4.000 ameriških vojakov.

"Ni prostora, ki ga ameriške roke ne bi dosegle"

"Nenadni umik ZDA iz Afganistana bi ustvaril prazen prostor, ki bi ga teroristi, vključno z Islamsko državo in Al Kaido, takoj zapolnili, kot se je to že zgodilo pred 11. septembrom. Kot vemo, se je leta 2011 Amerika hitro umaknila iz Afganistana, kar je bilo napačno. Zaradi tega so sadovi našega trdega dela spet prišli v roke teroristov. Zato morajo teroristi vedeti, da se nimajo kam skriti, da ni prostora, ki ga ameriške roke ne bi dosegle," je dejal Trump.

Ameriški predsednik je nato ostro kritiziral Pakistan, ki po njegovem mnenju omogoča zavetje teroristom: "Ne gradimo države, ampak pobijamo teroriste. Naš naslednji steber nove strategije je drugačni pristop do Pakistana. Ne moremo biti več tiho glede Pakistana, ki ponuja varno zavetišče za skrajneže. Pakistanu namenjamo milijarde in milijarde dolarjev, oni pa hkrati skrivajo teroriste, proti katerim se borimo." Dodal je, da lahko ta država veliko izgubi, če ne bo na isti strani kot ZDA.

Na obtožbe so se v Pakistanu že odzvali, poroča BBC, saj je predstavnik tamkajšnje vojske Asif Ghafur dejal: "V Pakistanu ni nikakršnih skrivališč za teroriste."

Od zaveznic pričakuje, da bodo sledile ZDA

Trump je Kabul tudi posvaril, da števila vojakov v državi ne povečuje odprtih rok. "ZDA bodo sodelovale z afganistansko vlado, dokler bo ta kazala predanost in napredek," je izjavil. Obenem je pozval ameriške zaveznice, naj podprejo njegovo strategijo in tudi same povečajo število vojakov in finančna sredstva, namenjena za Afganistan. ZDA si bodo po Trumpovih napovedih prizadevale tudi za tesnejše partnerstvo z Indijo.

Talibani: Afganistan bo postal ameriško pokopališče

Na Trumpov govor so se odzvali talibani v Afganistanu. Njihov predstavnik je obsodil njegovo odločitev, da ZDA v državi ohranjajo vojake, in dejal, da bodo talibani nadaljevali džihad. ZDA bi morale razmisliti o strategiji odhoda, namesto da nadaljujejo vojno. "Če ZDA ne bodo umaknile svojih enot iz Afganistana, bo Afganistan kmalu postal še eno pokopališče za to supersilo v 21. stoletju," je v izjavi zapisal predstavnik talibanov v Afganistanu Zabihula Mudžahid. "Dokler bo v naši državi en sam vojak in bodo proti nam vodili vojno, bomo odločno nadaljevali džihad," je dodal.

Ameriške vojaške operacije proti talibanom v Afganistanu so se uradno končale leta 2014, a v državi so ostale ameriške posebne sile, ki pomagajo pri urjenju afganistanskih vojakov. Trenutno je v Afganistanu okoli 8.400 ameriških vojakov.

A. P. J.