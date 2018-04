Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 15 glasov Ocenite to novico! Trump naj bi se junija srečal s Kimom. Foto: Reuters Kim Džong Un in Mun Dže In sta se srečala na demilitariziranem območju med obema Korejama. Foto: Reuters Sorodne novice Se je Kim odpovedal jedrskim poskusom, ker jih nima več kje izvajati?

Trump: Dobre stvari se dogajajo, ampak čas bo povedal svoje

Japonska: Obljube zahtevajo dejanja

27. april 2018 ob 19:12,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 19:16

Washington/Moskva/Tokio/Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna skupnost je pozdravila srečanje Kim Džong Una in Mun Dže Ina, voditelja Severne in Južne Koreje, ki sta se zavzela za jedrsko razorožitev in miren konec vojne na Korejskem polotoku.

"Po besnem letu izstreljevanja raket in jedrskih poskusov zdaj poteka zgodovinsko srečanje Severne in Južne Koreje. Dobre stvari se dogajajo, ampak čas bo povedal svoje," je tvitnil ameriški predsednik Donald Trump. V drugem tvitu je zapisal, da se bo korejska vojna končala in da morajo biti Američani ponosni na to, kar se zdaj dogaja v Koreji.

Zgodovinsko srečanje Trumpa navdaja z upanjem, a zatrjuje, da ne bo ponovil napak prejšnjih ameriških predsednikov in bo še naprej izvajal pritisk na Pjongjang do dokončne jedrske razorožitve. Glede napovedanega srečanja s Kimom je dejal, da se že veseli in pričakuje, da bo nekaj posebnega.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina, Dmitrij Peskov, je v Moskvi dejal, da je dialog med Korejama obetaven, sicer pa je korejski vrh in dogovore na njem označil za zelo pozitivne novice. Moskva pa pozdravlja tudi morebitna prihodnja srečanja.



Japonska zadržana

Zgodovinski vrh so pozdravili tudi na Japonskem, vendar je premier Šinzo Abe opozoril, da mora Pjongjang storiti konkretne korake v povezavi z denuklearizacijo Korejskega polotoka in drugimi vprašanji. Opozoril je, da bodo še naprej budno spremljali dogajanje v Pjongjangu.

V Pekingu so pohvalili oba voditelja za njun pogum. Kitajsko zunanje ministrstvo je še presodilo, da je srečanje priložnost za začetek nove poti dolgoročne stabilnosti na polotoku.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je srečanje označil za zgodovinsko, tudi on pa je pozval k hitri uresničitvi dogovorjenega.

Visoka zunanja predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je dosežke vrha označila za zmago diplomacije in dokaz, da sta dialog in diplomacija najmočnejša instrumenta za reševanje najtežjih težav.

Pahor pohvalil reševanje zapletenih vprašanj

Tudi slovenski predsednik Borut Pahor je v sporočilu za javnost pozdravil pripravljenost za dialog in mirno rešitev vseh odprtih vprašanj. "Zgodovinsko srečanje predsednikov obeh Korej in z njim povezani obeti za trajen mir in spravo na Korejskem polotoku so dokaz več, da je mogoče celo najbolj zapletena vprašanja rešiti po mirni poti, če za to obstaja premočrtna politična volja," piše v sporočilu.

Stoltenberg vztraja pri sankcijah

Generalni sekretar Nata je na zasedanju zunanjih ministrov zavezništva srečanje označil za pomemben prvi korak, a se zavzel za nadaljnje sankcioniranje Severne Koreje.

Velike obljube voditeljev

Državnika sta se sešla na demilitariziranem območju na meji med državama. Kim je kot prvi severnokorejski voditelj stopil na južnokorejska tla, sicer pa je bilo to šele tretje srečanje voditeljev obeh Korej do zdaj. Kim in Mun sta se dogovorila tudi, da bosta državi našli miren način za končanje vojne, da bo južnokorejski predsednik še letos obiskal Pjongjang in da bosta državi organizirali srečanje ločenih družin.

VIDEO Zgodovinski dan za Korejski polotok

VIDEO Svet pozdravlja srečanje Kim-Mun

J. R.