Trump: "Dogovor s Severno Korejo je še zelo v nastajanju"

Kdaj in kje se bosta voditelja sestala, še ni znano

10. marec 2018 ob 20:37

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je Severna Koreja obljubila, da "v času naših sestankov" ne bo izvajala raketnih preizkusov, morebiten dogovor s Pjongjangom pa bo po njegovih besedah zelo dober za svet.

"Dogovor s Severno Korejo je še zelo v nastajanju in bo, če bo sklenjen, zelo dober za svet. Čas in kraj morata biti še določena," je na Twitterju danes zapisal ameriški predsednik, nato pa je čivknil še eno sporočilo o Severni Koreji. "Severna Koreja ni izvedla raketnega preizkusa od 28. novembra 2017 in je obljubila, da tega ne bo počela v času naših sestankov. Verjamem, da bo spoštovala to zavezo!" Za zdaj še ni znano, kdaj in kje se bosta voditelja srečala, znano je le, da naj bi se to zgodilo do maja.

V petek je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders dejala, da bo kakršen koli sestanek med državama sledil, ko bo Pjongjang sprejel določene zahteve, ki pa jih ni navedla. "Bodimo zelo jasni. ZDA se niso obvezale k ničemur, Severna Koreja pa je izrekla več obljub. Srečanja ne bo, dokler ne bo konkretnih dejanj, ki bodo izpolnjevala obljube, ki jih je izrekla Severna Koreja," njene besede navaja Guardian.

Četrtkovo presenetljivo napoved o prvem srečanju severnokorejskega voditelja Kim Džong Una in Trumpa so pozdravili številni svetovni voditelji, med njimi tudi kitajski predsednik Ši Džinping, ki je s Trumpom govoril danes. "Menim, da dokler se bodo vse strani držale splošne usmeritve političnega in diplomatskega dogovora, bomo vprašanje Korejskega polotoka premaknili naprej v smeri, ki so jo želi mednarodna skupnost," je še dejal Ši.

Trump je danes govoril tudi z japonskim premierjem Šinzom Abejem. Kot je prek Twitterja sporočil Trump, je Abe "navdušen nad pogovori s Severno Korejo."

Švedska ponuja pomoč

Pomoč pri morebitnih pogajanjih je ponudila tudi Švedska. "Pri tem se je treba zavedati, da so glavni igralci še vedno Severna in Južna Koreja, ZDA in Kitajska. Oni morajo najti vsebino, da bi se premaknili naprej," je med obiskom v Luksemburgu dejal švedski premier Stefan Lövfen, ki ni želel razkriti, kako bi lahko Švedska, ki ima od 70. letih prejšnjega stoletja veleposlaništvo v Severni Koreji, pomagala, dokler je za to ne prosijo.

Clintonova: Potrebujete izkušene diplomate

Nekdanja ameriška državna sekretarka in Trumpova protikandidatka na predsedniških volitvah Hillary Clinton je opozorila, da se Trumpova administracija ne zaveda nevarnosti pogajanj o jedrski razorožitvi, Washington pa po njenih besedah nima dovolj izkušenih diplomatov za takšna pogajanja. Tudi dolgoletni diplomat in bivši ameriški veleposlanik pri ZN Bill Richardson je opozoril, da pogajanja s Severno Korejo niso "resničnostna televizija". "To je resnična priložnost, skrbi pa me predsednikova nepripravljenost in pomanjkanje discipline. Vendar mu čestitam za zelo drzno potezo, ko je sprejel vabilo," je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP.

K. T.