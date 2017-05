Trump: Imam pravico Rusom zaupati informacije

Šlo naj bi za informacije o morebitnih napadih na potniških letalih

16. maj 2017 ob 07:43,

zadnji poseg: 16. maj 2017 ob 13:46

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in veleposlaniku Sergeju Kisljaku izdal zaupne informacije o Islamski državi, ki jih je Washingtonu posredovala ena izmed njenih zaveznic.

Washington Post je v ponedeljek poročal, da je Trump Rusom prenesel informacijo, ki so jo ZDA dobile od tuje države, pri čemer naj bi ogrozil obveščevalne vire te neimenovane države. ZDA niso dobile dovoljenja, da lahko to informacijo delijo z drugimi državami, še najmanj z Rusijo. Šlo naj bi za informacijo o grožnji Islamske države z napadi na potniška letala z bombami, skritimi v prenosnih računalnikih. Časopis je dodal, da so navzoči na sestanku takoj opazili Trumpovo napako in jo skušali ublažiti tako, da so o incidentu obvestili Cio in nacionalno varnostno agencijo.

Rusko zunanje ministrstvo je zanikalo resničnost navedb. Nato se je prek Twitterja oglasil še Trump in zagovarjal svojo odločitev, da je z Rusijo delil določene informacije. "Kot predsednik sem želel z Rusijo (na napovedanem sestanku v Beli hiši) deliti dejstva o terorizmu in zračni varnosti. Imam vso pravico, da to storim. Za to obstajajo humanitarni razlogi, poleg tega želim da Rusija okrepi boj proti IS-ju in terorizmu."

Trump je Lavrova in Kisljaka v Ovalni pisarni sprejel prejšnji teden, dan potem, ko je odpustil direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja. Ameriški mediji so se že takrat začudili nad datumom sestanka in nad tem, da na srečanje niso bili povabljeni ameriški mediji, ampak le ruski, poroča Guardian.

"Bil sem v sobi. To se ni zgodilo."

Washington Post se je pri trditvah skliceval na neimenovane vire v Trumpovi vladi. Bela hiša je informacije že zanikala. Svetovalec za nacionalno varnost Herbert McMaster je zagotovil, da je poročanje časopisa napačno, ker ni bilo govora o občutljivih obveščevalnih virih ali metodah. "Predsednik in zunanji minister sta ocenila širok spekter groženj za obe državi, tudi grožnje v civilnem letalstvu. A nikoli nista razpravljala o obveščevalnih virih in metodah, predsednik pa ni razkril nobenih vojaških operacij, ki že niso bile javno znane," je dejal po poročanju BBC-ja in dodal: "Bil sem v sobi. To se ni zgodilo." Državni sekretar Rex Tillerson je potrdil njegove besede.

Washington Post pravi, da je Trump s tem ogrozil sodelovanje z zavezniško državo, ki dobro pozna notranje delovanje IS-ja. "Trump je, kot kaže, zelo malomaren in ne dojema resnosti stvari, s katerimi se ukvarja, še posebej, ko gre za obveščevalne dejavnosti in nacionalno varnost. Vse skupaj je še bolj zamegljeno zaradi težav, ki jih ima z Rusijo," je za časopis povedal neimenovani nekdanji visoki uradnik ameriške vlade.

Ostri odzivi

Predsednik senatnega odbora za mednarodne zadeve republikanec Bob Corker iz Tennesseeja je posvaril, da se mora Bela hiša nujno spraviti v red, ker očitno drvi navzdol, in mora najti način, da se ujame. "Ekipa za nacionalno varnost je trdna in dobro dela, vendar pa zaradi pomanjkanja discipline nastaja zmešnjava, ki ustvarja skrb vzbujajoče ozračje," je dejal. Demokrat Mark Warner iz Virginije je bil še bolj neposreden. "Če je to res, potem gre za veliko zaušnico obveščevalcem in za tveganje varnosti virov in metod, za kar ni opravičila, še posebej, ko gre za Ruse."

O Trumpovih domnevnih povezavah z Rusijo in vpletanju Moskve v ameriške predsedniške volitve poteka več preiskav. Trump vse skupaj označuje kot "lažne novice", pred dnevi pa je odpustil direktorja FBI-ja Comeyja, ki je vodil preiskavo ruskega vpletanja v volitve v Trumpovo korist.

A. P. J.