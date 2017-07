Trump in Macron sestankujeta v Elizejski palači

Kongresnika vložila zahtevo za odstavitev Trumpa

13. julij 2017 ob 09:37,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 17:30

Pariz, Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na povabilo francoskega kolega Emmanuela Macrona prispel na dvodnevni obisk v Pariz. Več tisoč ljudi naj bi protestiralo.

Trump, ki je v Francijo prispel z ženo Melanio, se bo udeležil praznovanja ob Dnevu Bastilje, ki zaznamuje obletnico simboličnega začetka francoske revolucije, zavzetja znamenitega zapora Bastilja 14. julija 1789, prisoten pa bo tudi na komemoraciji ob 100-letnici vstopa ZDA v prvo svetovno vojno.

Francoski predsednik Macron je z ženo Brigitte v vojaškem muzeju Hotel des Invalides z vojaškimi častmi sprejel predsednika Trumpa z ženo Melanio. Predsednika sta po pozdravu skupaj s prvima damama na dvorišču muzeja prisluhnila himnama obeh držav in pregledala častno stražo. Para sta si ogledala tudi grobnico Napoleona Bonaparteja.

Predsednika sestajata na dvostranskem srečanju v Elizejski palači, na katerem naj bi govorila o Siriji, boju proti terorizmu in drugih temah.

Prvi dami sta medtem obiskali katedralo Notre Dame, popeljali pa se bosta tudi po reki Seni. Zvečer bosta oba para odšla na večerjo v restavracijo Jules Verne na Eifflovem stolpu.

Iz letališča Orly, kjer je pristalo ameriško predsedniško letalo, se je Trump z Melanio odpravil na ameriško veleposlaništvo v Parizu, kasneje pa se je srečal še z ameriškimi vojaškimi poveljniki.

Prva dama je obiskala tudi otroško bolnišnico na jugu francoske prestolnice, kjer se je pogovorila z otroki.

Veliko nasprotovanj obisku

Medtem je Trumpov prihod v francosko glavno mesto povzročil tudi veliko nasprotovanj. Na tisoče protestnikov naj bi se zgrnilo na ulice Pariza in ustvarilo t. i. "območja brez Trumpa", na katerih bodo ponoči glasba, ples in predstave.

Organizatorji protestov pod imenom Pariz proti Trumpu sporočajo, da nasprotujejo "njegovim stališčem glede podnebne krize, njegovi mednarodni politiki zoper migrante, njegovim seksističnim govorom in obnašanju, njegovi islamofobiji in rasističnim izjavam, njegovim vojaškim načrtom po svetu in njegovemu neoliberalizmu in kapitalizmu".

B. V., J. R.