ZDA uprle prst v Rusijo, ne da bi FBI preiskal strežnike demokratske stranke

Obtožbe o ruskem vmešavanju v ameriške volitve

6. januar 2017 ob 08:55

Moskva/Washington - MMC RTV SLO

Nič ne kaže, da bo domnevno vmešavanje ruskih hekerjev v ameriške strežnike kmalu potihnilo. Če kaj, se zadeva vsak dan bolj razvnema. Potem, ko so ameriški obveščevalci ponovno zatrdili, da imajo dokaze o ruskih vdorih, se novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump sprašuje o kredibilnosti teh podatkov.

"Demokratski nacionalni odbor ne pusti FBI-ju, da bi preučil ali pregledal njihove računalnike potem, ko je v njih domnevno vdrla Rusija. Kako in zakaj so tako prepričani o vdorih, če niso nikdar niti zaprosili za pregled strežnikov? Kaj se dogaja?" je tvitnil Trump potem, ko je Zvezni preiskovalni urad (FBI) potrdil, da strežnikov ni pregledalo njegovo osebje, ampak so zato najeli zunanjega podizvajalca.

Trump je svoje pomisleke izrazil isti dan, ko je direktor obveščevalne službe James Clapper zagovarjal oceno ameriških obveščevalcev, da so se ruski agentje vmešali v ameriške volitve. Clapper se je sicer zadržal, da ne bi rekel, da je bil vdor v strežnike demokratov (DNC) "vojno dejanje", je pa pred senatnim odborom za oborožene sile dejal, da je Rusija okrepila svoje operacije kibernetičnega vohunjenja.

"Zavajujoča propaganda"

In medtem, ko ameriški mediji v teh dneh brez kakšnega večjega problematiziranja kopirajo Clapperjeve besede in besede Obamove administracije, podane brez kakšnih res otipljivih dokazov, redki posamezniki postavljajo pod vprašaj tako delovanje obveščevalne službe. Tako je John McAfee, ustanovitelj antivirusne programske opreme McAfee, za RT dejal, da je Clapper vpleten v "najbolj zavajujočo propagando", kdarkoli podano ameriški javnosti. "Naša obveščevalna skupnost je tako ignorantska in naivna, da bi morali biti vsi zamenjani," še dodaja McAfee.

Poročilo - močno redigirano - o domnevnem ruskem vohunjenju bo objavljeno prihodnji teden, sta pa FBI in urad za domovinsko varnost že prejšnji teden izdala "informativno poročilo" z naslovom "Grizlijeva stepa - zlonamerna ruska kibernetična dejavnost", ki ga je predsednik ZDA Barack Obama uporabil kot podlago za izgon 35 ruskih diplomatov iz ZDA.

Kljub temu, da ameriški obveščevalci niso nikdar izvedli forenzične analize strežnikov DNC-ja, v katere naj bi vdrli Rusi, podatke pa posredovali Wikileaksu. "DNC se je večkrat sestal s predstavniki FBI-ja, nacionalnega varnostnega oddelka pravosodnega ministrstva in uradom državnega tožilca ter se odzval na vrsto prošenj za sodelovanje, ni pa FBI nikdar zaprosil za dostop do strežnikov DNC-ja," je za BuzzFeed potrdil DNC-jev predstavnik za stike z javnostjo Eric Walker.

FBI je v namen računalniške forenzične analize namreč raje najela zunanjega podizvajalca, IT varnostno družbo CrowdStrike, ki je prst v Moskvo prvič uperila že maja. "CrowdStrike so precej dobri. Nobenega razloga ni, da bi menili, da karkoli, kar so ugotovili, ni točno," je za BuzzFeed povedal neimenovani obveščevalni vir, ki je ob tem še povedal, da je CrowdStrike trdno prepričan, da stoji za vdori Rusija.

Zakaj potreba po zunanjem podizvajalcu?

Pri vsem tem bode v oči, da FBI pri domnevnih vdorih običajno vedno sam izvaja forenzične preiskave, tokrat pa so iz nekega razloga nalogo zaupali zunanjemu izvajalcu. Trump sicer ni edini, ki dvomi v ugotovitve 13-stranskega poročila - na pomanjkanje dejanskih dokazov opozarja vrsta varnostnih strokovnjakov. In kaj točno je v poročilu predloženo kot dokaz za ruske vdore? V programih, s katerimi naj bi vdrli v strežnike, naj bi našli ruščino, uporabljena naj bi bila ruska tipkovnica, koda, uporabljena za vdor, sovpada s časom, ko je v Rusiji delovnik, ruski pa naj bi bil tudi IP-naslov.

"Če bi CIA želela vdreti v ruski sistem, v svoj program prav gotovo ne bi vključil angleških besed, prav gotovo bi odstranil datum in čas nastanka programa in prav gotovo ne bi želel vdirati z IP-naslova, ki kaže nate," razlaga McAfee, ki izpostavlja še, da je bil pri vdoru uporabljen leto dni in pol star program, ki so ga od takrat že večkrat posodobili, kar pomeni, da praktično ni možnosti, da bi šlo za sofisticirani vladni vdor. "To je storil neki posameznik, neki mulec, ki je programsko opremo snel s spleta ... Prosim, to ni organiziran vdor, prav gotovo pa ne organiziran vdor, za katerim bi stala cela država."

V ameriške dokaze dvomi tudi William Binney, NSA-jin strokovnjak za varnost s 36 leti izkušenj. "Z vsem spoštovanjem do domnevnega vmešavanja Rusije in WikiLeaksa v ameriške volitve - velik misterij je, zakaj se ameriškim obveščevalcem zdi, da se morajo zanašati na "posredne dokaze", ko pa imajo na voljo NSA-jin sesalec, ki sesa trdne dokaze kot za stavo. Kar vemo iz NSA-jinih zmožnosti, kaže, da je bila e-pošta razkrita zaradi iztekanja informacije, ne pa vdorov," je zapisal v komentarju za časnik Baltimore Sun.

Assange: Pošte nismo dobili od Rusov

Da za vdori ne stojijo Rusi, zatrjuje tudi ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange, ki je ta teden za Fox News dejal, da lahko zatrdi, da za hekerskimi vdori v spletno pošto DNC-ja, "ne stoji ne Rusija ne katera koli druga država". Ob tem je zanikal namigovanja, da naj bi se pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, Donaldom Trumpom oziroma katerimi koli člani njune administracije, kar pa se tiče svetih trditev Obamove administracije in obveščevalcev, da za vdori stojijo Rusi, pa Assange odgovarja, da je očitno, da "želijo deligitimizirati Trumpovo administracijo".

Na intervju se je takrat takoj odzval Trump, ki je tvitnil: "Julian Assange je rekel, da bi 14-letnik lahko vdrl v DNC-jeve strežniek - zakaj je bil DNC tako malomaren? Assange je tudi rekel, da mu podatkov niso posredovali Rusi!" Trumpovega tvita vodilni republikanci niso najbolje sprejeli, ampak so bili ogorčeni, kako se lahko Trump strinja s človekom, kot je Assange oz. bolj kot ameriški obveščevalni službi verjame "ruskemu lizunu", kot je Assangea označil vodja republikancev v kongresu Paul Ryan.

Nov "dokaz" - veselje Rusov ob Trumpovi zmagi

Medtem pa CNN danes poroča, da so ameriški obveščevalci zdaj identificirali posrednike, ki so jih uporabili Rusi za posredovanje ukradene e-pošte WikiLeaksu. Ameriški obveščevalci so tudi prejeli "nove podatke", ki "samo še krepijo njihovo prepričanje", da za vdori stoji Rusija in da je to, delno, storila, da bi pomagala Trumpu do zmage.

Ti novi "obremenili" podatki vključujejo prestrežene pogovore med visokimi ruskimi vladnimi predstavniki, ki so izražali veselje ob Trumpovi zmagi na volitvah, češ da gre za geopolitično zmago za Moskvo, in si čestitali. "Prekipevajoč odziv med višjimi ruskimi predstavniki, vključno z nekaterimi, za katere ameriške oblasti menijo, da so vedeli za rusko kibernetično kampanjo za vmešavanje v ameriške volitve, doprinaša k oceni ameriških obveščevalcev, da so bila prizadevanja Moskve vsaj delno uperjena v pomoč Trumpu pri osvajanju Bele hiše," povzema Washington Post.

Clapper, ki se medtem pripravlja na srečanje s Trumpom, ki mu bo osebno predstavil dokaze o ruskem vdoru, vztraja, da dvomov, da je za vdori Rusija, ni in krca Trumpa zarradi njegovega "omalovaževanja" ameriške obveščevalne skupnosti. "Je razlika med skeptičnostjo in omalovaževanjem," je dejal.

Oglasil pa se je tudi odhajajoči podpredsednik ZDA Joe Biden, ki se je obregnil ob Trumpove napade na obveščevalno službo in novemu predsedniku ZDA sporočil, da je "čas, da odraste". "Da predsednik ne zaupa, da ni pripravljen poslušati celi vrsti obveščevalnih agencij, od obrambnih obveščevalcev do Cie, je absolutno nepojmljivo," je dejal Biden v intervjuju za PBS. "Mišljenje, da ti veš več kot obveščevalna skupnost, je, kot da bi rekel, da veš več o fiziki kot tvoj profesor fizike. Knjige nisem prebral, vem pa, da vem več."

