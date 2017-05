Trump je prispel v Savdsko Arabijo na svoj prvi predsedniški obisk na tujem

Predsednik ZDA bo obiskal središča treh monoteističnih religij

20. maj 2017 ob 11:10

Riad - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je prispel v Savsko Arabijo in s tem začel svojo prvo predsedniško turnejo v tujini. Sodeloval bo na vrhu Zalivskega sveta za sodelovanje in imel govor za voditelje okoli 50 muslimanskih držav.

Trump je tako začel dvodnevni obisk Savske Arabije, ki je prva postaja njegove prve osemdnevne turneje v tujini.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Trump z ženo Melanio zjutraj pristal na letališču v Riadu, po pristanku pa ju je sprejel savdski kralj Salman. V Riadu obisk vidijo kot priložnost za obnovo odnosov z Washingtonom po več letih nekaj manj toplih odnosov v času prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Obame.

V nedeljo bo Trump nagovoril voditelje okoli 50 muslimanskih držav. Kot je pred turnejo povedal njegov svetovalec za nacionalno varnost Herbert McMaster, namerava ameriški predsednik z govorom združiti muslimanski svet proti sovražnikom civilizacije ter izraziti ameriško zavezo muslimanskim partnerjem. Trump je pred obiskom povedal, da bo voditelje muslimanskih držav pozval k boju proti ekstremizmu.

Ni še jasno, ali bodo med nagovorjenimi tudi tudi državniki iz Irana, Sirije, Libije, Somalije in Jemna, ki so med pretežno muslimanskimi državami, katerih državljanom je želel Trump z izvršnim ukazom prepovedati vstop v ZDA. Trumpovo namero so sicer zaustavila ameriška sodišča. V Riadu pa po poročanju BBC-ja kljub vabilu Savdske Arabije vendarle ne bo sudanskega predsednika Omarja Al Baširja, ki je za neudeležbo navedel osebne razloge. Baširja sicer preganja Mednarodno kazensko sodišče zaradi domnevnih vojnih zločinov v konfliktu v sudanski pokrajini Darfur, v katerem je umrlo najmanj 300.000 ljudi.

Obisk v Savdski Arabiji bo Trump v nedeljo sklenil z odprtjem centra za deradikalizacijo skrajnežev, turnejo pa bo v ponedeljek nadaljeval v Izraelu. Nato bo obiskal okupirana palestinska ozemlja, Vatikan, Bruselj, na koncu pa bo odpotoval še na Sicilijo.

Nato Izrael, Vatikan, Bruselj, G7

V ponedeljek bo Trump odletel v Izrael. Obiskal bo Tel Aviv, nato pa še Jeruzalem, vstopil pa bo tudi na ozemlje okupiranega Vzhodnega Jeruzalema, v torek pa bo bo obiskal še Betlehem na zasedenem Zahodnem bregu. V Izraelu se bo sestal z izraelskima predsednikom Reuvenom Rivlinom in premierjem Benjaminom Netanjahujem, na palestinskih ozemljih pa s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom.

V sredo bo obiskal Vatikan in se sestal s papežem Frančiškom. V Bruslju se bo udeležil vrha zveze Nato, na Siciliji pa vrha skupine G7.

B. V.