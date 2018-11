Trump Macronov poziv po evropski vojski označil za "žaljivega"

Ameriški predsednik prispel v Pariz

10. november 2018 ob 12:10,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 13:16

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik ZDA Donald Trump je prispel v Pariz, kjer se bo ta konec tedna udeležil slovesnosti ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne.

A njegov tokratni obisk je že zdaj precej bolj napet, kot je bil tisti lani poleti, ko je prvi par Francije gostil prvi par ZDA na francoskem državnem prazniku in je četverica veselo pozirala na večerji v luksuzni restavraciji v Eifflovem stolpu.

Trump je tudi tokrat v Pariz prispel s prvo damo Melanio, s katero se bosta skupaj z drugimi svetovnimi voditelji ta konec tedna udeležila slovesnosti ob koncu prve svetovne vojne.

A že ob prihodu je Trump ostro kritiziral predlog svojega gostitelja, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, za ustanovitev skupne evropske vojske, s katero bi se Evropa lahko branila med drugim tudi pred ZDA.

"Francoski predsednik Macron je pravkar predlagal, da mora Evropa ustanoviti lastno vojsko, da bi se zaščitila pred ZDA, Kitajsko in Rusijo," je tvitnil Trump. "Zelo žaljivo, vendar bi morda morala Evropa najprej plačati svoj delež Natu, ki ga ZDA velikodušno subvencionirajo."

Spor glede obrambe EU-ja

Trump se je s tem obregnil ob Macronovo izjavo, da bi morala imeti Evropa svojo lastno, skupno vojsko. V pogovoru za francoski radio Europe 1 se je namreč v torek zavzel za ustanovitev "prave evropske vojske", s katero bi se Evropa lahko branila pred Rusijo, Kitajsko in ZDA. Dejal je še, da mora Evropa zmanjšati odvisnost od ZDA.

Francoski uradniki so sicer pojasnili, da je Macron s tem pozval zgolj k tesnejši obrambni povezavi Evrope.

Spor glede obrambe EU-ja bi lahko zaznamoval vzdušje na osrednji svetovni slovesnosti ob stoletnici konca prve svetovne vojne, ki se je bo v nedeljo udeležilo 70 svetovnih voditeljev, med njimi tudi predsednika Rusije in Turčije Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan.

Poskus glajenja spora

Iz urada francoskega predsednika so danes priznali, da bi Macronova izjava glede skupne evropske vojske "lahko povzročila zmedo". Ob tem so zatrdili, da Trumpova jeza temelji na "nesporazumu". Predsednik Macron "ni nikoli rekel, da potrebujemo evropsko vojsko proti ZDA", pojasnjujejo.

Predsednika sta nato spor poskušala zgladiti takoj ob prihodu Trumpa v Elizejsko palačo, kjer sta se z Macronom sestala za zaprtimi vrati. Macron je namreč pred začetkom srečanja novinarjem povedal, da bosta z ameriškim kolegom razpravljala tudi o "strateških zmožnostih Evrope". Ob tem se je dotaknil tudi opazke Trumpa glede financiranja zveze Nato. "S predsednikom Trumpom delim pogled, da je treba izboljšati delitev bremena znotraj Nata in zato verjamem, da so moji predlogi za evropsko obrambo povsem skladni s tem," je dejal Macron.

Trump je nato kljub petkovim kritikam Macrona zatrdil, da sta s predsednikom "zelo dobra prijatelja". "V številnih pogledih imava veliko skupnega, četudi ljudje morda tega ne razumejo," je dejal. "Želimo pomagati Evropi, vendar mora biti to pošteno," je še dejal. Po navedbah Trumpa so breme zveze Nato v veliki meri prevzele ZDA, "kar je povedal tudi predsednik in on to razume".

Predsednika sta govorila tudi o vprašanjih Sirije in Irana, po srečanju pa sledi kosilo skupaj z njunima soprogama.

Vrhunec v nedeljo

Trump bo po napovedih ta konec tedna obiskal še dve ameriški pokopališči, njegov obisk pa bo vrhunec dosegel v nedeljo, ko se bo udeležil omenjene slovesnosti ob Slavoloku zmage.

Ne bo pa se udeležil prvega Pariškega foruma o miru, katerega namen je, da postane stalnica pri multilateralnem iskanju rešitev za skupne izzive. Svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost John Bolton je novinarjem v Parizu odločitev pojasnil z besedami, da se mora predsednik ZDA udeležiti "veliko dogodkov glede perečih vprašanj".

