Zaradi zaostritve razmer na Krimu visi v zraku srečanje Trump-Putin

Zaostrene razmere na Krimu

28. november 2018 ob 07:18

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi zaostritve dogajanja po nedeljskem pomorskem incidentu pri polotoku Krim napovedal, da utegne odpovedati načrtovano srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na srečanju skupine G20 v Argentini.

"Mogoče ne bom imel srečanja. Ne maram agresije. Sploh ne želim agresije," je dejal Trump v pogovoru za Washington Post. Kot je še dejal, čaka dokončno poročilo o nedeljskem dogajanju. S Putinom bi se sicer moral sestati ob robu srečanja skupine G20, ki bo v Buenos Airesu v petek in soboto.

Medtem je več evropskih politikov pozvalo k uveljavitvi novih sankcij proti Rusiji. Ruski minister je v odzivu na pozive dejal, da nadaljnje sankcije ne bodo rešile ničesar in da incidenta ne bi smeli izkoristiti za spodkopavanje dogovora iz Minska, katerega namen je ustavitev spopadov na vzhodu Ukrajine med ukrajinskimi silami in proruskimi separatističnimi uporniki. Tudi tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert je dejala, da Washington podpira ostrejše sankcije proti Rusiji.

12 ukrajinskih mornarjev bo v priporu 60 dni

Kot smo poročali, je ukrajinska obveščevalno-varnostna služba potrdila, da so ruske sile v nedeljskem pomorskem incidentu pri polotoku Krim zajele 24 ukrajinskih mornarjev, med njimi je tudi nekaj njenih častnikov, ki so mornarici "obveščevalno" pomagali. Pred zajetjem je bil eden izmed ukrajinskih obveščevalcev huje ranjen. Rusija je že predtem objavila, da so med prijetimi tudi pripadniki ukrajinske obveščevalne službe. Sodišče na Krimu je za 12 mornarjev odredilo dvomesečni pripor, med njimi so tudi trije ukrajinski mornarji, ki so bili v incidentu ranjeni in se zdravijo v bolnišnici. Očitajo jim nezakonit vstop na rusko ozemlje ob grožnjah z nasiljem, za kar jim po navedbah ruske tiskovne agencije Interfax grozi do šest let zapora. Preostale bodo pred sodišče prevedli danes.

Nemška kanclerka Angela Merkel se je v torek pogovarjala tako s Putinom kot z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom in pozvala k dialogu. Porošenko, ki je v ponedeljek razglasil vojno stanje, je v torek dejal, da obstaja nevarnost polnega spopada z Rusijo. "Število tankov v bazah vzdolž naše meje se je povečalo za trikrat."

K. T.