Trump: Muslimanske države morajo voditi boj proti radikalizaciji

Po obisku Savdski Arabiji gre Trump v Izrael

21. maj 2017 ob 13:22,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 17:31

Riad - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se je v Riadu srečal z več voditelji zalivskih držav in Egipta. V nagovoru je 55 voditeljev islamskih držav pozval, naj prevzamejo vodstvo v boju proti terorizmu.

Donald Trump je v nagovoru 55 voditeljev držav z muslimansko večino pozval, naj prevzamejo vodstvo v boju proti radikalizaciji. Dejal je tudi, da so arabske dežele zaradi fanatičnega nasilja utrpele največ smrtnih žrtev in dodal, da se regija spopada s humanitarno in varnostno katastrofo.

V nagovoru je Trump okrcal Iran, češ da finančno podpira ter usposablja militante, ki širijo kaos in destrukcijo. Dodal je, da je oblast Bašarja al Asada v Siriji kot iranski podložnik odgovorna za neizrekljive zločine.

Trump sprejel Al Sisijevo vabilo

Trump je v pogovoru z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem sprejel njegovo povabilo na obisk, piše nemška tiskovna agencija DPA. "To bomo zagotovo zelo kmalu dali na seznam," je dejal Trump med srečanjem s Sisijem, ki je predsedniški položaj osvojil na volitvah, potem ko je leta 2013 z vojsko zrušil z oblasti demokratično izvoljenega Mohameda Mursija. Sisi je Trumpu laskal in ga označil za "unikatno osebnost, ki je sposobna delati nemogoče", Trump pa je odgovoril: "Se strinjam".

"Med Bahrajnom in ZDA ne bo napetosti"

Kralju Bahrajna Hamadu bin Isa Al Kalifi pa je Trump zagotovil, da v odnosih med državama ne bo "napetosti", kakršne so se pojavile, ko je nekdanji ameriški predsednik Barack Obama kritiziral zatiranje protestnikov, ki so zagovarjali reforme, leta 2011. V Bahrajnu so kot v nekaterih drugih državah v regiji protestniki nasprotovali vladavini kraljeve družine, ki pa jih je tudi s pomočjo vojske Savdske Arabije zatrla.

Regijo preplavlja ameriško orožje

S katarskim emirjem šejkom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem namerava Trump govoriti o "nakupu veliko lepe vojaške opreme, ker je nihče ne izdeluje tako kot Združene države". Za ZDA to pomeni namreč delovna mesta, za regijo pa "sijajno varnost", je dodal Trump.

ZDA in Savdska Arabija sta ob robu obiska že podpisali pogodbe o vlaganjih v vrednosti več kot 380 milijard dolarjev, med drugim sta sklenili tudi orožarski posel, vreden 110 milijard dolarjev. Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je posel označil za "močno sporočilo našemu skupnemu sovražniku" Iranu.

Obisk v Savdski Arabiji bo Trump sklenil z odprtjem centra za deradikalizacijo skrajnežev, turnejo pa bo v ponedeljek nadaljeval v še enem trdnem ameriškem zavezniku v regiji Izraelu.

