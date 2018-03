Trump na ogorčenje zaradi carin odgovarja: "Trgovinske vojne so dobre"

Juncker: Gre za brezobzirno intervencijo

2. marec 2018 ob 12:35

Washington/Bruselj/Peking - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Tujina se je na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi carin na uvoz jekla in aluminija odzvala z grožnjami s povračilnimi ukrepi in svarili pred trgovinsko vojno.

Potem ko je Trump kljub odsvetovanju glavnih gospodarskih svetovalcev napovedal, da bo uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija v ZDA, je njegova odločitev povzročila opazen padec borznih indeksov in burne odzive mednarodne skupnosti.

Predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je izjavil, da "trgovinska vojna ne bi bila v nikogaršnjem interesu". Dodal je, da bodo v Berlinu proučili potezo Washingtona in presodili, kakšne protiukrepe bodo sprejeli.

"Tega ne bomo mirno opazovali"

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izjavil, da gre za "brezobzirno posredovanje za zaščito ameriške industrije pod krinko nacionalne varnosti" in napovedal, da bo v naslednjih dneh podal predlog za povračilne ukrepe. "Udarcev proti naši industriji z nepravičnimi ukrepi, ki ogrožajo evropska delovna mesta, ne bomo mirno opazovali. EU bo za zaščito svojih interesov odgovoril trdno in sorazmerno," je dodal.

Oglasili so se tudi iz Združenja evropskih jeklarjev Eurofer, kjer so sporočili, da bi uvedba carin na jeklo in aluminij evropskim jeklarjem povzročila veliko škodo. Kot so zapisali, so se ZDA s to potezo očitno odločile za "svetovni trgovinski spor", načrtovani ukrepi pa po mnenju združenja niso prava pot za odpravo domnevnih nepoštenih trgovinskih praks. Že pred dnevi so v odzivu na tedanjo napoved carin poudarili, da takšni ukrepi niso prava pot za odpravo domnevnih nepoštenih trgovinskih praks.

Trump namreč tujim državam pogosto očita, da je njihov zunanjetrgovinski presežek posledica nepravičnih in nepoštenih trgovinskih sporazumov. Kot so poudarili v združenju, je evropska jeklarska industrija za ZDA že dolga leta zanesljiv dobavitelj kakovostnih izdelkov iz jekla. V prvih 11 mesecih lanskega leta je v ZDA poslala več kot tri milijone ton jekla. "EU in ZDA druži tudi zavezništvo v Natu," so dodali.

"Ne pritisnite sprožilca za novo trgovinsko vojno"

Prvi mož Euroferja Axel Eggert je še dodal, da so tako EU kot ZDA občutile izgube, ki sta jih povzročili finančna kriza in močna konkurenca tretjih držav. "Zavezani smo sodelovanju z ZDA pri odpravljanju virov izkrivljanj, česar ni mogoče doseči z enostranskimi ukrepi," je poudaril Eggert. Trumpa je ob tem pozval, naj ne "pritisne sprožilca za novo trgovinsko vojno".

Zunanja ministrica Kanade Chrystia Freeland je spomnila, da njena država kupi več kot polovico vsega ameriškega izvoza jekla, vsake omejitve kanadskega izvoza jekla pa bodo popolnoma nesprejemljive. "Če bodo uvedene carine na kanadsko jeklo in aluminij, bomo odgovorili za zaščito svojih trgovinskih interesov in delavcev," je zagotovila.

Povračilne ukrepe ZDA je napovedal tudi predsednik japonskega informacijskega centra za jeklo Tadaki Jamagoči, ki je ameriške carine označil za "nespametne in naivne". Da razmišljajo o protiukrepih, so dejale tudi Mehika, Avstralija, Brazilija in Kitajska. Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing je tako dejal: "Če bi vse države sledile zgledu ZDA, bi to brez dvoma imelo velik vpliv na pravila mednarodnega trgovanja."

Trump presenetil tudi najožje sodelavce

Trump naj bi odločitev o uvedbi carin sprejel le 24 ur prej, preden jo je po srečanju s predstavniki jeklarske in aluminijske industrije tudi objavil - in to čeprav naj bi pred tem svojim svetovalcem zagotovil, da so ga prepričali o nasprotnem. Potezo predsednika so kritizirali celo republikanski kongresniki. "Carine so davčno povišanje, ki si ga Američani ne morejo privoščiti," je dejal predsednik senatnega odbora za finance Orrin Hatch iz Utaha in Trumpa pozval, naj še enkrat dobro premisli.

"Tako zanič politiko bi človek pričakoval od levičarske vlade, ne pa od te, ki naj bi bila republikanska," je dejal senator Ben Sasse iz Nebraske, njegov kolega iz Wisconsina Ron Johnson pa je spomnil, da je podoben ukrep vlade predsednika Georgea Busha mlajšega povzročil več škode v industrijah, ki uporabljajo jeklo in aluminij, kot pa je prinesel koristi.

Proizvodnja jekla v ZDA pada

ZDA uvozijo štirikrat več jekla, kot ga izvozijo. ZDA jeklo uvažajo iz 110 držav in ozemelj po svetu – največje dobaviteljice so Kanada, Brazilija, Južna Koreja, Mehika in Rusija. Kitajska je na 11. mestu. Predsednik ZDA je v četrtek odločitev utemeljil z besedami, da je "zaščita ameriške jeklarske in aluminijske industrije v nacionalnem interesu, saj se država, ki tega nima, ne more iti vojne".

V petek pa je prek Twitterja sporočil še: "Ko država (ZDA) izgublja milijarde dolarjev v trgovini s praktično vsako državo, s katero trguje, so trgovinske vojne dobre in lahko jih je dobiti. Primer: ko smo v 100-milijardni izgubi z določeno državo in se ta odloči, da ne bodo več trgovala z nami, dosežemo veliko zmago. Tako preprosto je!"

ZDA so po poročanju BBC-ja leta 2000 proizvedle 112 milijonov ton jekla, ta industrija pa je zaposlovala 135.000 ljudi. Leta 2016 je 83.600 delavcev proizvedlo le še 86,5 milijonov ton jekla.

A. P. J.