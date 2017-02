Foto: Trump na shodu na Floridi spet napadel medije, ki "ne objavljajo resnice"

Trump že tretji zaporedni konec tedna na Floridi

19. februar 2017 ob 10:06

Melbourne - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je na shodu na Floridi pred množico podpornikov spet ostro napadel medije, ki da imajo svojo agendo, dejal pa je še, da se po ZDA širi optimistični duh.

Trumpa in njegovo ženo Melanio je v Melbournu na Floridi pričakalo na tisoče podpornikov, zunaj prizorišča pa je bilo več sto protestnikov. Ena izmed tem predsednikovega govora so bili spet mediji. Kot je dejal množici ob njenem odobravanju, ne želijo "objaviti resnice" in imajo svojo agendo, "ki ni vaša agenda".

Predsednik je dejal, da želi Američanom govoriti "brez filtra lažnih novic". Mediji so "nepošteni," je dejal in dodal, da nekateri "ne želijo objavljati resnice" in si izmišljajo zgodbe o njem. "Še naprej jih bomo razkrinkavali" in še naprej "bomo zmagovali", je dejal.

Trump, ki sicer še nima polno sestavljene vlade – senat je doslej potrdil šele 14 od 22 kandidatov – je zagovarjal dosedanje dosežke svojega predsednikovanja in trdil, da se po ZDA širi duh optimizma. Ponovil je obljubi, da bo varoval Ameriko in da bo imela država "spet močne meje". Dejal je, da si bodo izmislili načrt za "popolno uničenje" t. i. Islamske države, obljubil pa je tudi več delovnih mest in vlaganje dodatnih sredstev v vojsko.

Trump: Vse poteka zelo gladko

Američani bodo imeli "izvrstno zdravstveno zavarovanje", je napovedal, Obamovo reformo na tem področju, ki je omogočila zdravstveno zavarovanje dodatnim več kot 20 milijonom Američanom, pa bodo, kot je dejal, razveljavili. Trump je zavrnil navedbe, da vlada v Beli hiši nered. Delo tam poteka "zelo gladko", je dejal. Ta teden je sicer odstopil njegov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn, saj je prišlo na dan, da je zavajal podpredsednika Mika Pencea glede pogovorov z ruskim veleposlanikom, še preden je bil sam imenovan na položaj, torej še pred Trumpovim prevzemom položaja 20. januarja. New York Times je ta teden poročal, da so imeli v letu pred volitvami novembra lani člani Trumpovega tabora in drugi njegovi sodelavci več stikov z višjimi ruskimi obveščevalci.

Trump je na shodu v Melbournu spet napovedal, da bo "izsušil močvirje" v Washingtonu. Trump sicer že tretji zaporedni konec tedna preživlja na svojem posestvu v letovišču Mar-a-Lago, ki ga je imenoval "južna Bela hiša". Zasebni klub je sicer njegova osebna posest in ne gre za vladno poslopje.

B. V.