Trump dejal, da je uporabil "ostre" besede, ne pa tudi izraza "usrane države"

Izjavo so označili za rasistično

12. januar 2018 ob 08:28,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 13:50

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški časnik Washington Post na podlagi dveh virov blizu predsednika ZDA poroča, da je Donald Trump v četrtek za zaprtimi vrati Haiti in afriške države primerjal z "usranimi državami". Bela hiša Trumpovih navedb ni zanikala, je pa uporabo izraza kasneje zanikal sam Trump.

Trump je neprimeren izraz uporabil med predstavitvijo kongresnega dogovora o ureditvi tematike priseljevanja, ki ga je zavrnil naravnost v obraz presenečenim kongresnikom, ki so bili na sestanku v Beli hiši. Komentatorji izbruh predsednika opredeljujejo kot brezobzirno rasističnega.

Demokratski senator iz Illinoisa Dick Durbin je na srečanju našteval države, katerih državljani bi lahko dobili začasni zaščiteni status zaradi objektivnih okoliščin doma (naravne katastrofe, vojne, epidemije), ko bodo ukinili program loterije za dovoljenja za delo in bivanje v ZDA.

Ko je prišel do Haitija, je Trump vskočil in ga vprašal, zakaj v Ameriki potrebujejo Haitijce in zakaj želijo še več Afričanov ter dodal vprašanje, zakaj si želijo vse te ljudi iz "usranih držav", namesto na primer iz Norveške.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Raj Shah v odgovoru na novinarsko vprašanje za komentar ni zanikal Trumpovih besed, ampak je izjavo potrdil z malce lepšimi besedami. Povedal je, da se predsednik bori za trajno rešitev priseljevanja, da bodo ZDA močnejše s sprejemanjem tistih, ki lahko prispevajo k družbi in ekonomiji ter se lahko asimilirajo v njihovo veliko državo. "Nekateri politiki Washingtona so se odločili, da se bodo borili za tuje države, predsednik Trump se bo vedno boril za Američane," je pribil Shah.

Trump je kasneje na Twitterju sicer zanikal uporabo omenjenega izraza. Dejal je, da je na sestanku izrekel "ostre" besede, ne pa tudi izraza, ki mu ga očitajo.

Trump je medtem sporočil, da se ne bo udeležil odprtja novega veleposlaništva ZDA v Veliki Britaniji. Na Twitterju je napisal, da odpoveduje obisk, ki je bil sprva predviden za prihodnji mesec, ker ni zadovoljen z lokacijo in ceno novega veleposlaništva.

"Razlog, zaradi katerega sem odpovedal potovanje v London, je, da nisem velik oboževalec odločitve Obamove administracije za prodajo verjetno najbolje lociranega in najsijajnejšega veleposlaništva v Londonu za 'drobiž', samo zato da je zgradila novo na odročni lokaciji za 1,2 milijarde dolarjev. Slab posel. Hoteli so, da prerežem trak - ne!" je tvitnil Trump.

Pred tem so tudi britanski mediji poročali, da je Trumpov obisk odpovedan. Časopis Guardian, ki se sklicuje na vladne vire, je poročal, da se je Trump odpovedal potovanju v strahu pred množičnimi protesti, ki so bili napovedani v primeru njegovega obiska. Britanska vlada še ni določila datuma državniškega obiska, so pa načrtovali "delovni obisk", ki bi sovpadal z odprtjem novega ameriškega veleposlaništva.



"Naredimo Ameriko spet belo"

Zadnja Trumpova izjava je povzročila takojšnje odzive. Med drugimi je temnopolti demokratski poslanec Cedric Richmond dejal, da je to "dodaten dokaz, da je njegova agenda Naredimo Ameriko spet veliko pravzaprav agenda Naredimo Ameriko spet belo".

Na Trumpovo izjavo se je odzval tudi nekdanji predsednik Mehike Vicente Fox, ki je tvitnil, da so Trumpova usta največja "usrana luknja na svetu". "S kakšno avtoriteto lahko razglasiš, kdo je in kdo ni dobrodošel v Ameriki? Ameriška veličina je zgrajena na raznolikosti, ali pa si morda pozabil na lastno priseljensko ozadje, Donald?," je sporočil Fox.

Ameriška televizija CNN medtem navaja neimenovanega uslužbenca Bele hiše, ki je dejal, da bo Trumpova izjava "morda razjezila koga v Washingtonu, a da osebje meni, da bo dobro odmevala pri njegovi volilni bazi, podobno kot baze niso odtujili njegovi napadi na igralce NFL-a, ki klečijo med ameriško himno".

Izgon Salvadorcev, Haitijcev, Nikaragovcev

Ameriška vlada se je ta teden odločila, da prekliče dovoljenja za začasno bivanje in delo 200.000 (zakonitih) priseljencev iz Salvadorja. Tem ljudem so ZDA odobrile t. i. začasni zaščiteni status (TPS) po uničujočem potresu v tej srednjeameriški državi leta 2001. Salvadorci imajo tako zdaj čas do 9. septembra 2019, da ZDA zapustijo, ali pa jih čaka deportacija.

Že novembra pa se je vlada odločila ta dovoljenja preklicati za priseljence s Haitija in iz Nikaragve. Okoli 59.000 priseljencev s Haitija ima tako časa do julija 2019, da se vrnejo na Haiti ali si uredijo svoj novi status v ZDA. Priseljenci iz Nikaragve imajo časa do januarja 2019.

ZN-ov urad: Izjava je rasistična

V uradu ZN-a za človekove pravice so Trumpovo izjavo, o kateri poroča Washington Post, označili za "rasistično". "Če drži, je to šokantno in sramotno stališče predsednika ZDA. Ne da se uporabiti drugega izraza kot 'rasistično'," je dejal predstavnik urada Rupert Colville. "Ne morete za 'usrane' označiti celotnih držav in celin, katerih celotna prebivalstva, ki niso belska, zatorej niso dobrodošla," je dejal.

Colville je še dejal, da gre za več kot le "vulgarno izrazoslovje". Kot je dejal, "gre za odpiranje vrat najslabši plati človeštva, za priznavanje in spodbujanje rasizma in ksenofobije, ki bi lahko škodovali in uničili življenja številnih ljudi".

Predstavnik ZN-ovega urada je še spomnil, da Trump ni jasno obsodil "antisemitskih in rasističnih dejanj rasistov v Charlottesvillu" na avgustovskem shodu v Virginii.

Trumpovo izjavo so obsodili tudi v Afriški uniji in spomnili na ameriško trgovino s sužnji iz Afrike. Tiskovna predstavnica AU-ja Ebba Kalondo je ameriškega predsednika spomnila, da so številni Afričani v ZDA prišlo kot sužnji, in dodala, da so njegove izjave klofuta sprejemljivemu obnašanju in praksi. Ob tem je ZDA opisala kot globalni primer, kako so migracije postavile temelje za državo, ki je zgrajena na močni vrednotah raznolikosti in priložnosti.

B. V.