Trump naj bi Haiti, Salvador in afriške države označil za "usrane luknje"

Trump je medtem sporočil, da se ne bo udeležil odprtja novega veleposlaništva ZDA v Veliki Britaniji. Na Twitterju je napisal, da odpoveduje obisk, ki je bil sprva predviden za prihodnji mesec, ker ni zadovoljen z lokacijo in ceno novega veleposlaništva.

"Razlog, zaradi katerega sem odpovedal potovanje v London, je, da nisem velik oboževalec odločitve Obamove administracije za prodajo verjetno najbolje lociranega in najsijajnejšega veleposlaništva v Londonu za 'drobiž', samo zato da je zgradila novo na odročni lokaciji za 1,2 milijarde dolarjev. Slab posel. Hoteli so, da prerežem trak - ne!" je tvitnil Trump.

Pred tem so tudi britanski mediji poročali, da je Trumpov obisk odpovedan. Časopis Guardian, ki se sklicuje na vladne vire, je poročal, da se je Trump odpovedal potovanju v strahu pred množičnimi protesti, ki so bili napovedani v primeru njegovega obiska. Britanska vlada še ni določila datuma državniškega obiska, so pa načrtovali "delovni obisk", ki bi sovpadal z odprtjem novega ameriškega veleposlaništva.