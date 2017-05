Trump naj bi se Lavrovu pohvalil, da je odpustil "norega" Comeyja in zmanjšal pritisk

Pod preiskavo domnevno najmanj en član administracije

20. maj 2017 ob 09:29

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump naj bi se ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu pohvalil, da je odpustil "zmešanega in norega" direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja in s tem zmanjšal pritisk preiskave domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve.

"Pravkar sem odpustil vodjo FBI-ja. Bil je nor, povsem zmešan," je 10. maja, dan po tem, ko je odpustil Comeyja glede na dokument, ki ga je posredoval neimenovani uradnik ameriške vlade, povedal Trump. Trump je Lavrovu še zagotovil, da sam ni pod preiskavo.

New York Times je informacijo o Trumpovi izjavi Lavrovu dobil od nekoga z dostopom do uradnega prepisa srečanja v Ovalni pisarni, zanimivo pa je, da tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer tega ni zanikal. Dejal je, da preiskava ovira poskus Trumpove administracije za vzpostavitev boljših odnosov z Rusijo.

Spicer: Prava zgodba je nekaj drugega

"Z nastopaštvom in politiziranjem preiskave ruskih dejanj je Comey ustvaril nepotreben pritisk na sposobnost sodelovanja vlade okrog Sirije, Ukrajine in drugih pomembnih vprašanj. Preiskava bi se tako ali tako nadaljevala ter odstavitev Comeyja je ne bi ustavila. Prava zgodba je, kako se ogroža naša nacionalna varnost z objavljanjem zasebnih in strogo zaupnih pogovorov," je dejal Spicer.

Bela hiša tako ne zanika, da je Trump izjavil to, kar poroča New York Times, s čimer se potrjujejo mnenja, da je Trump odpustil Comeyja zaradi preiskave ruske afere. To ustvarja veliko pravno tveganje za predsednika in velik pritisk na republikance v kongresu, saj je vpletanje v preiskavo po ameriških zakonih nedopustno, tudi za predsednika.

New York Times navaja tudi vir, ki je bil prisoten na srečanju v Ovalni pisarni in je naklonjen predsedniku. Vir pravi, da je Trump Lavrovu povedal, kar mu je, zato ker je hotel Rusom pokazati, pod kako velikim pritiskom je zaradi želje po dobrih odnosih z Moskvo. Na ta način naj bi pri Lavrovu vzbudil občutek dolga in potem dobil popuščanje glede Sirije ali Ukrajine.

Pod preiskavo tudi član administracije

Washington Post pa je medtem objavil novico, da je pod preiskavo zaradi ruske afere najmanj en aktivni član Trumpove administracije, kar pomeni, da ne gre za nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, ki je odstopil, ali nekdanjega šefa kampanje Paula Manaforta, ki sta v največjih težavah. Časnik se pri poročanju sklicuje na neimenovan vir blizu preiskave.

Objavi obeh časopisov kažeta, da Trump in njegovi zavezniki znotraj administracije ne bodo mogli ustaviti uhajanja zaupnih informacij.

Vse močnejši je vtis, da je Trump odpustil Comeyja, ker ta ni hotel prenehati preiskovati domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve in povezav Trumpove kampanje z Moskvo ter ljudmi blizu Kremlja in zato, ker ni hotel javno povedati, da Trump ni predmet preiskave.

B. V.