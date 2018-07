"Trump naj odpove srečanje s Putinom. Ta ni naš prijatelj."

Srečanje bo, sporočajo iz Bele hiše

Pritiski na ameriškega predsednika Donalda Trumpa k odpovedi ponedeljkovega srečanja z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Helsinkih se stopnjujejo po obtožnici tožilca Muellerja proti 12 ruskim vohunom za vpletanje v volitve v ZDA.

Urad posebnega tožilca za preiskavo domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve Roberta Muellerja je v petek vložil obtožnice proti 12 pripadnikom ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi vodili dejavnosti spletnih hekerjev pod imenom Guccifer in DCLeaks.

Ti naj bi glede na obtožnico marca 2016 vdrli v računalniški sistem demokratske stranke in odbora za kongresne volitve, ukradli informacije in jih razširili po medmrežju, da z informacijami pomagajo k Trumpovi zmagi in škodijo demokratki Hillary Clinton. Obtoženi naj bi uporabljali programsko opremo keystroke, shranjevalnik podatkov o pritiskih tipk, prav tako so obtoženi kraje podatkov pol milijona volivcev s spletne strani državne volilne komisije.

Demokrati zahtevajo preklic srečanja

Demokratski politiki v ZDA so v petek zahtevali, naj Bela hiša odpove ponedeljkov vrh v Helsinkih. "Predsednik Trump bi moral ponedeljkovo srečanje absolutno odpovedati. On ni naš prijatelj," je dejala poslanka demokratov Nancy Pelosi, ki meni, da bo v nasprotnem primeru to resna izdaja ameriške ustave in demokracije. Republikanski senator John McCain pa je sporočil, da lahko do vrha pride le, če Trump Putina najprej sooči s sovražnimi dejanji Rusije pred volitvami 2016. Trump se je med srečanjem z britansko premierko Thereso May strinjal, da bo Putina vprašal glede domnevnega vpletanja Rusije v izid ameriških volitev.

Bela hiša: Srečanje bo

Srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v ponedeljek v Helsinkih "bo", je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders. Srečanja se veseli tudi Rusija. "Trump je naš pogajalski partner," je dejal svetovalec v Kremlju Jurij Ušakov. "Dvostranski odnosi med državama so zelo slabi. Čas je, da jih zastavimo v pravo smer."

Donald Trump se namerava s Putinom srečati najprej na štiri oči in nihče razen njegovih podpornikov mu ne zaupa, da bo pozneje povedal resnico o tem, kaj sta se pogovarjala oziroma ali je Putina res soočil z ugotovitvami Muellerjeve preiskave.

ZDA z vdori do podatkov

Muellerjeve obtožnice so zelo podrobne, natančno identificirajo ruske hekerje in njihovo početje ter osebe, ki so bile za njimi. Do informacij so tudi Muellerjevi preiskovalci deloma prišli na podoben način, kot naj bi Rusi vplivali na ameriške volitve, torej z vdori v računalnike.

"Obtožnice so dodaten dokaz za dejstva, ki jih poznajo vsi, razen Trumpa. Putin je nasprotnik, ki se je vpletel v naše volitve, da pomaga Trumpu do zmage. Trump bi moral odpovedati srečanje, dokler Rusija ne dokaže, da tega več ne bo počela," je dejal vodja senatne manjšine Chuck Schumer.

Precedens v ameriški politiki

Bela hiša se je na obtožnice odzvala le z opozorilom, da v obtožnici ni nobenega Američana, torej so Trumpovi nedolžni. Niti besedice pa ni bilo o ogorčenju zaradi napada na ameriški volilni sistem, kar bi bilo sicer v luči skorajšnjega srečanja v Helsinkih malce nerodno, če je Putin res pomagal Trumpu do volilne zmage. Zaradi tega ga pač ne more kregati. Obtožnice so za Trumpa neprijetne, saj z zanikanjem kredibilnosti preiskave praktično pravi, da bolj verjame Putinu kot pa lastni državi, kar je novost za ZDA.

