Trump naroča proučitev jedrskega dogovora z Iranom

ZDA bi lahko od sporazuma tudi odstopile

19. april 2017 ob 20:51

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je naročil ponovno proučitev iranskega jedrskega sporazuma, čeprav ta poteka po dogovoru. ZDA zanima, ali je opustitev finančnih sankcij nad Iranom v njihovem državnem interesu.

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je razkril, da je Trump naročil 90-dnevno ponovno proučevanje iranskega jedrskega sporazuma. Tillerson se strinja, da je Iran izpolnil zahteve dogovora v letu 2015, vendar je izrazil zaskrbljenost glede "državno financiranega terorizma". Predsednik Trump je v času svoje predsedniške kampanje sporazum označil za "najslabši dogovor vseh časov", poroča BBC.

Bela hiša se zaveda "mogočih negativnih učinkov" proučitve, vendar morajo ugotoviti, ali je opuščanje sankcij proti Iranu v ameriškem državnem interesu, je sporočil tiskovni predstavnik Sean Spicer. 90-dnevna preiskava bo podala odgovore o nadaljnjih ukrepih, mogoč je tudi umik ZDA od iranskega jedrskega programa.

Manj urana v zameno za manj finančnih sankcij

Trumpov predhodnik Barack Obama je skupaj s predstavniki Francije, Kitajske, Nemčije, Rusije in Velike Britanije julija 2015 na Dunaju z Iranom podpisal jedrski dogovor. Ta je predvideval 98-odstotno zmanjšanje zalog urana v državi v zameno za opustitev naftnih in finančnih sankcij nad Iranom. Ko je mednarodna agencija za atomsko energijo ugotovila, da je Iran primerno omejil jedrske dejavnosti, so podpisnice dogovora sankcije ukinile.

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je novembra lani sporočil, da bo v primeru odstopa ZDA od dogovora Iran storil enako.

Spicer pravi, da se ZDA zavedajo mogočih negativnih učinkov, vendar bodo pred končno odločitvijo pretehtali vse mogoče ekonomske, politične in vojaške ukrepe, saj predsednik Trump meni, da Iran pri jedrskem dogovoru goljufa.

J. R.