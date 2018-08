Trump naznanil "izredno dober" dogovor z Mehiko

Kanada je bila pripravljena odstopiti od Nafte

27. avgust 2018 ob 20:39,

zadnji poseg: 27. avgust 2018 ob 20:50

Washington - MMC RTV SLO, STA

ZDA in Mehika so dosegle dogovor v ključnih točkah za sklenitev dogovora o severnoameriškem prostotrgovinskem sporazumu Nafta, ki je po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa "res dober".

"To je velik dan za trgovino. Gre za res dober dogovor za obe državi," je prepričan ameriški predsednik Donald Trump. Ameriško-mehiški trgovinski sporazum, kot Nafto imenuje Trump, so v novih pogajanjih poenostavili in izboljšali. Tečaj mehiškega pesa se je po objavi novice o dosegi dogovora v primerjavi z vsemi pomembnejšimi svetovnimi valutami zvišal.

Državi sta se dogovorili, da mora biti 75 odstotkov proizvoda izdelanega v ZDA ali Mehiki, da ne bo obdavčen, kar je več, kot je veljalo do zdaj. Glede avtomobilov pa sta postavili novo pravilo, in sicer, da mora vsako vozilo v od 40 do 45 odstotkih izdelati delavec, ki je na uro plačan najmanj 16 dolarjev (14 evrov).

Ločen dogovor s Kanado?

Trump meni, da bi k sporazumu lahko pristopila tudi Kanada. Če se bo Kanada pošteno pogajala, je povabljena k sodelovanju. "Najbolj enostavno bi bilo, da bi zvišali carine na njihove avtomobile," je dejal Trump in dodal: "Vendar jim želimo dati priložnost."

Ameriški predsednik ne izključuje možnosti, da bi lahko ZDA s Kanado sklenile ločen sporazum, ki se ne bi imenoval Nafta, saj se tega drži negativen sloves. Trgovinski sporazum Nafta omenjene tri države povezuje od leta 1994. Pokriva gospodarstvo, ki skupno ustvari 17.000 milijard dolarjev bruto domačega proizvoda letno. Na območju, ki ga pokriva Nafta, živi več kot 444 milijonov ljudi.

Pogovori končani še ta teden

Tudi mehiški predsednik Peña Nieto je prek Twitterja sporočil, da je s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem govoril po telefonu in mu sporočil, da je pomembno, da se Kanada pridruži procesu, katerega cilj je končati tristranska pogajanja o novem sporazumu Nafta, in sicer še ta teden.

Peña Nieto upa, da se bodo pogovori med vsemi tremi državami končali še ta teden. Glavni ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer pa je izrazil pričakovanje, da bo lahko predlog za soglasje v kongres poslal v petek. Do uradnega podpisa bi tako lahko prišlo konec novembra.

Severnoameriški sporazum Nafta je eden največjih sporazumov o prosti trgovini na svetu. Trump ga je postavil pod vprašaj na začetku mandata in sprožil nova pogajanja. Ta so vedno znova zahajala v slepo ulico.

Napetosti med ZDA in Kanado

V zadnjih dneh so se pogovori med ZDA in Mehiko odvijali obetavno, medtem ko Kanada zaradi občutnih napetosti v odnosih s svojo južno sosedo ni sodelovala za pogajalsko mizo. Velike razlike med Kanado in ZDA so predvsem glede trgovine z letali, avtomobili in kmetijskimi produkti. V tem letu uvedene ameriške carine na uvoz jekla in aluminija so sicer močno zaostrile odnose z obema sosedama, Mehiko in Kanado.

