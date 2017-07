Trump ne bo mogel sam odpraviti sankcij proti Rusiji

Kosačjov za boleče protiukrepe

26. julij 2017 ob 08:53

Washington - MMC RTV SLO/STA

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek po lokalnem času s 419 glasovi za in tremi proti potrdil predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji, Iranu in Severni Koreji.

Predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji, Iranu in Severni Koreji naj bi predvidoma s podobno veliko večino potrdil še ameriški senat. Med drugim predsedniku Donaldu Trumpu predlog zakona prepoveduje odpravo sankcij proti Rusiji brez zelene luči kongresa.

Bela hiša nad predlogom ni navdušena, ker želi Trump izboljšati odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, vendar zaradi velike večine, s katero je bil potrjen v predstavniškem domu in bo tudi v senatu, ne bo mogel uporabiti svoje pravice veta.

Vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer iz New Yorka je dejal, da predlog predstavniškega doma pošilja jasno sporočilo Beli hiši, da morajo ZDA kaznovati Kremelj zaradi vpletanja v lanskoletne ameriške predsedniške volitve.

Ameriški obveščevalci so ugotovili, da se je Rusije vpletla v volitve na strani Trumpa proti demokratki Hillary Clinton in to sedaj sprejemajo kongresniki obeh strank, čeprav Trump trdi, da gre za izmišljotino demokratov, ki ne znajo prenesti poraza.

Boleč protiudarec?

Vplivni poslanec zgornjega doma ruskega parlamenta Konstantin Kosačjov je prepričan, da bi se morala Rusija pripraviti boleč odziv na ameriške sankcije. Kot je zapisal na svojem Facebook profilu, ni za pričakovati preboja v odnosi med Rusijo in ZDA, ampak nasprotno - nadaljnje poslabševanje odnosov je po njegovem mnenju neizbežno.

Proti Iranu so sankcije uvedene zaradi nadaljevanja raketnega programa in zaradi podpore regionalnemu terorizmu. Kongresniki so potrdili tudi nove sankcije proti Severni Koreji zaradi njenega raketnega in jedrskega programa. Senat naj bi o predlogu glasoval še pred poletnimi počitnicami.

G. V.