Trump nepričakovano odpovedal obiska ministra Pompea v Severni Koreji

Trump je okrcal Kitajsko

25. avgust 2018 ob 08:27

Washington - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ameriški predsednik Trump je nepričakovano sporočil, da odpoveduje načrtovani obisk zunanjega ministra Mika Pompea v Severni Koreji.

"Zunanjemu ministru Miku Pompeu sem naročil, naj ne odide v Severno Korejo, saj menim, da nismo dosegli zadostnega napredka glede denuklearizacije Korejskega polotoka," je Trump zapisal na družbenem omrežju Twitter.

V naslednjem tvitu je okrcal Kitajsko, češ da ne pomaga dovolj pri jedrskem razoroževanju Severne Koreje, kot je počela prej, to pa je razložil s "tršim trgovinskim odnosom" Washingtona do Pekinga.

Kot je še zapisal ameriški predsednik, se Pompeo veseli obiska Severne Koreje v bližnji prihodnosti, "najverjetneje, ko bomo rešili trgovinski odnos s Kitajsko". V zadnjem tvitu na to temo pa je Trump severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu, s katerim se je junija srečal osebno v Singapurju, poslal "prisrčne pozdrave". "Veselim se tega, da ga bom kmalu spet videl," je zaključil Trump.

Pompeo, ki naj bi sicer prihodnji teden odpotoval v Pjongjang skupaj z novoimenovanim posebnim odposlancem za Severno Korejo Stephenom Biegunom, naj bi, kot je za Radio Slovenija poročal Edvard Žitnik, za predsednikovo odločitev izvedel ravno s Twitterja, kar se ni zgodilo prvič. Tudi za njegovega predhodnika Rexa Tillersona je bil nemalokrat najbolj zanesljiv vir glede Trumpove zunanje politike njegov tviterski profil.

Junija je Trump zagotavljal, da je problem rešen

Po junijskem vrhu s Kimom je Trump zagotavljal, da je severnokorejskega jedrskega programa tako rekoč konec. Srečanje je nekaj mesecev kasneje mogoče presojati v realnejši luči.

Christopher Hill, nekdanji ameriški veleposlanik v Južni Koreji, je dejal, da kaže, da so Trumpa začeli skrbeti nameni Severnih Korejcev.

Poznavalci Severne Koreje so pred Singapurjem opozarjali, da so za dejanski politični preboj potrebne ustrezne diplomatske rešitve in da srečanje obeh voditeljev ne more biti začetek, ampak konec oziroma krona političnega procesa.

B. V.