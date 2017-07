Trump ni vedel za sinov sestanek z odvetnico, ob tem ga tožijo še tviteraši

12. julij 2017 ob 12:27

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Sin ameriškega predsednika Donald Trump mlajši je na Fox News dejal, da očetu ni povedal za srečanje z rusko odvetnico. Predsednika tožijo uporabniki Twitterja, ob robu dogajanja pa nameravajo ZDA Romuniji prodati protiraketni sistem.

Donald Trump mlajši je v torek na televiziji Fox News pojasnjeval srečanje z rusko pravnico, za katero mu je Rob Goldstone obljubljal, da ima informacije o predsedniški protikandidatki Hillary Clinton. Dejal je, da očetu ni povedal za srečanje, ker je odvetnica želela govoriti le o posvojitvah.

Goldstone je v elektronski pošti razložil tudi, da ruski vladi pri pomoči Trumpu na volitvah pomagata pevec Emin Agalarov in njegov oče Aras Agalarov, s katerima je Trump sodeloval leta 2013 na prireditvi Miss Universe v Moskvi.

"Po razmisleku bi najbrž deloval drugače," je v televizijskem nastopu povedal Donald mlajši in dodal, da je to jemal kot raziskavo opozicije.

Predsednik Donald Trump je svojega sina preko tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Huckabee Sanders svojega sina pohvalil kot osebo visoke kakovosti in pozdravil transparentnost zaradi objave elektronske pošte.

Univerza Columbia toži Trumpa

Medtem je univerza Columbia v imenu sedmih uporabnikov Twitterja, ki jim je predsednik ZDA blokiral dostop do svojih uporabniških računov, vložila tožbo na zveznem sodišču.

Inštitut za prvi amandma pri newyorški univerzi trdi, da je Trump z blokado kršil ustavo, saj uporabnikom onemogoča dostop do javnega foruma. Trump je uporabnike blokiral, ker so ga kritizirali. Tožba trdi, da jim je s tem preprečil sodelovanje v političnem dialogu in kršil pravico do svobode govora.

Poleg Trumpa sicer tožijo tudi tiskovnega predstavnika Bele hiše Seana Spicerja ter direktorja za družbene medije v Beli hiši Daniela Scavina.

Trump je Twitter spremenil v orodje za komunikacijo z javnostjo, ki je postalo pomembnejše od uradnih novinarskih konferenc Bele hiše ali izjav vladnih predstavnikov. Kot je dejal izvršni direktor Inštituta za prvi amandma univerze Columbia Jameel Jaffer, je Trumpova stran na Twitterju postala pomemben vir novic in informacij ter pomemben forum za izražanje mnenj.

Ponovno srečanje ameriških in ruskih predstavnikov

Medtem je tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nauert napovedala, da se bosta ameriški predstavnik zunanjega ministrstva za politične zadeve Thomas Shannon in namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov prihodnji teden sestala v Washingtonu.

Rusija je sestanek med visokima predstavnikoma prejšnji mesec preklicala, saj so ZDA takrat 38 oseb in organizacij dodale na seznam sankcij za Rusijo zaradi dogodkov v Ukrajini.

Romunija kupuje ameriški raketni sistem

Ob robu dogajanja je ameriško zunanje ministrstvo odobrilo prodajo raketnega sistema Patriot Romuniji. Posel s sistemom za zračno obrambo je vreden 3,4 milijarde evrov (3,9 milijarde dolarjev). Kongres ima 30 dni časa, da vloži ugovor, sicer bodo posel izvedli.

Romunija raketni sistem uporabila za okrepitev svoje obrambe ter odvračanje groženj v regiji. "Prodaja bo povečala obrambne sposobnosti romunske vojske ter ščitila zaveznice Nata, ki pogosto delujejo na njenem območju," so še sporočili iz ameriškega ministrstva.

Raketni sistem Patriot je sistem za zračno obrambo, namenjen prestrezanju taktičnih balističnih izstrelkov, manevrirnih izstrelkov in letal.

