Trump o svojem nekdanjem državnem sekretarju: "Butast kot noč, len kot hudič"

Rex Tillerson v intervjuju kritičen do predsednika

8. december 2018 ob 08:58

Washington - MMC RTV SLO, STA

Predsednik ZDA Donald Trump je svojega nekdanjega državnega sekretarja Rexa Tillersona označil za neumnega kot noč, potem ko je ta izjavil, da je moral na položaju šefa diplomacije Trumpa nenehno ustavljati pred kršenjem zakonov.

Trump je Tillersona, ki še ni zanikal, da je predsednika lani označil za bedaka, odpustil s tvitom marca letos in na položaj postavil precej bolj ubogljivega Mika Pompea. Predsednik in Tillerson se med drugim nista strinjala o tem, kako reševati vprašanje Severne Koreje, Rusije in Irana.

Tillerson, nekdanji direktor ExxonMobila, je v prvem pogovoru, odkar je letel s položaja, za CBS Trumpa označil za "precej nediscipliniranega".

"Največji izziv zame je bil, da sem prišel iz disciplnirane in v proces orientirane korporacije ExxonMobil delat za človeka, ki je precej nediscipliniran, nerad bere, ne bere poročil, nerad se spušča v podrobnosti, ampak raje pravi, da verjame to in to," je dejal Tillerson.

Pojasnjevanje zakonov

Na vprašanje, kako se je skrhal njegov odnos s Trumpom, pa je Tillerson odgovoril, da bi to lahko bila posledica tega, da je predsedniku dejal, da ne more početi določenih stvari, ker so nezakonite ali pa kršijo ameriške sporazume.

"Moral sem mu govoriti, no, gospod predsednik, razumem, kaj želite, ampak tega ne morete storiti na tak način. Kršili bi zakon, kršili bi sporazum. In to ga je blazno zafrustriralo," je povedal Tillerson.

Trump nad Tillersona

Nekdanji sekretar je med drugim v intervjuju še dejal, da je razočaran nad ameriškimi volivci, ki se zadovoljijo z informacijami na podlagi 128 znakov Twitterja, ter da ni nobenega dvoma, da se je Rusija vpletla v volitve 2016 in skuša spodkopati zaupanje med Američani in zaupanje sveta v Američane.

Trump se je na kritike nemudoma odzval in sporočil, da je Tillerson premalo pameten, da bi lahko vodil State Department.

"Mike Pompeo opravlja izjemno delo, zelo sem ponosen nanj. Njegov predhodnik, Rex Tillerson, ni imel potrebnih umskih sposobnosti. Neumen je bil kot noč in komaj sem čakal, da se ga znebim. Bil je len kot hudič. Zdaj je povsem nova tekma, čudovito vzdušje na ministrstvu!" je tvitnil predsednik ZDA o človeku, ki je dolga leta vodil enega največjih naftnih podjetij na svetu.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

