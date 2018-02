Trump obljubil objavo zaupnega memoranduma, ki naj bi diskreditiral FBI

Zaskrbljeni tako demokrati kot FBI in pravosodno ministrstvo

1. februar 2018 ob 10:26

Washington - MMC RTV SLO, STA

Predsednik ZDA Donald Trump je obljubil objavo memoranduma o preiskavi t. i. ruske afere, demokrati pa opozarjajo, da je namen memoranduma diskreditirati Zvezni preiskovalni urad. Proti objavi sta tudi FBI in pravosodno ministrstvo.

FBI je v sredo posvaril pred objavo memoranduma, ki ga je oblikoval republikanski predsednik odbora za obveščevalne zadeve predstavniškega doma kongresa Devin Nunes in za katerega demokrati trdijo, da je namenjen diskreditaciji FBI-ja in pomoči predsedniku Donaldu Trumpu.

Iz Zveznega preiskovalnega urada so sporočili, da niso imeli časa pregledati vsebine štiristranskega dokumenta, preden so republikanci v odboru glasovali za njegovo objavo. Zelo jih skrbi zaradi vsebine in zatajitve ključnih dejstev, ki vplivajo na točnost vsebine memoranduma. Skrbi jih, da naj bi Nunes v memorandum dal nekaj zaupnih podatkov, ki niso za objavo. Nunes je odgovoril, da se FBI spreneveda.

Memorandum naj bi obtoževal pravosodno ministrstvo in FBI, da sta zlorabila program nadzorovanja oziroma pristojno zakonodajo med predsedniško volilno kampanjo leta 2016. FBI naj bi prisluškoval članu Trumpovega tabora, dovoljenje za to pa naj bi dobil na podlagi nedokazanih obtožb proti Trumpu, znanih kot "Ruski dosje", poroča BBC. Dosje je sestavil nekdanji britanski obveščevalni agent Christopher Steele, delno tudi s sredstvi, ki jih je priskrbela kampanja Trumpove demokratske protikandidatke Hillary Clinton.

Predstavniki Trumpove administracije so dejali, da memorandum dokazuje, da je FBI Trumpa obravnaval nepošteno, demokrate pa skrbi, da bi Trump memorandum uporabil kot dokaz, da je žrtev zarote FBI-ja.

Demokrati: Memorandum je zavajajoč

Demokrati trdijo, da je Nunes sestavil zavajajoč memorandum s selektivno izbiro informacij, ki so namenjene očrnitvi FBI-ja. Zaradi tega so sestavili svoj memorandum, vendar pa jim je republikanska večina zavrnila zahtevo za objavo. Nunes se je moral za nekaj časa sicer izločiti iz preiskave domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve na svojem odboru, ker se je posvetoval s Trumpom.

Ker naj bi to počel še vedno, je nekdanji pravnik Bele hiše Norm Eisen v sredo opozoril, da se kljub kongresni imuniteti izpostavlja nevarnosti pregona zaradi oviranja preiskave. Nunes doslej ni bil pripravljen zanikati, da se je pri pripravi memoranduma posvetoval z Belo hišo.

Trump ima časa do konca tedna

O objavi memoranduma mora odločiti Trump, ki pa so ga kamere ujele, kako je po govoru o položaju v državi republikanskemu kongresniku med rokovanjem zagotovil, da bo memorandum objavljen. Časa za odločitev, ali bo memorandum objavljen ali ne, ima do konca tedna.

Pravosodno ministrstvo je sporočilo, da bi bila objava memoranduma "izjemno nepremišljeno" dejanje. Proti objavi memoranduma se je v Trumpovi navzočnosti decembra izrekel tudi namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein, Trump pa ga je po poročanju Washington Posta vprašal najprej, ali je v njegovi ekipi, kar naj bi Rosensteina zmedlo, ampak je odgovoril, da seveda je.

B. V.