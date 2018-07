Trump obrnil ploščo: "Popolnoma zaupam ameriškim obveščevalcem"

Senatorji ob izjavah razmišljajo o novih sankcijah proti Rusiji

18. julij 2018 ob 09:27

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump želi po sporni izjavi, v kateri je izrazil več zaupanja ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu kot svojim obveščevalcem, zdaj popraviti izrečeno.

"Predsednik Putin zanika povezave z vmešavanjem v volitve leta 2016. Vse ameriške obveščevalne agencije so ugotovile, da je to storila Rusija. Komu verjamete?" je Trumpa na tiskovni konferenci po ponedeljkovem srečanju v Helsinkih vprašal novinar.

"Moji ljudje so rekli, da menijo, da je kriva Rusija. Predsednik Putin je dejal, da ni kriva Rusija. Rekel bom: Ne vidim razloga, zakaj bi bila," je po poročanju BBC-ja odgovoril Trump, kar je sprožilo val ogorčenje in zgražanja med ameriškimi politiki in mediji.

Dopisnik ameriške tiskovne agencije AP je Trumpa tokrat na novinarski konferenci v Beli hiši vprašal, ali torej bolj verjame lastnim obveščevalcem ali Putinu. "Popolnoma verjamem vsem ameriškim obveščevalnim agencijam," je tokrat zatrdil Trump.

Vtis je skušal popraviti z izgovarjanjem na uporabo napačne besede. Razložil je, da je nameraval povedati, da nima nobenega razloga za to, da ne bi verjel, da se je Rusija vpletala v volitve.

Tudi s to razlago ameriški predsednik ni popolnoma zadovoljil kritikov. "Tudi če je želel reči: Ne vidim razloga, zakaj ne bi bila Rusija? je to precej šibek način za soočenje z vodjo države, ki je obtožena napada na srce ameriške demokracije," piše britanski BBC.

Senatorji grozijo z novimi sankcijami

Ameriški senatorji, tako iz vrst republikancev kot demokratov, so v torek glasno razmišljali o potrditvi novih sankcij proti Rusiji zaradi izjav predsednika Trumpa ter članicam zveze Nato – ki jih je Trump med evropskim obiskom glasno kritiziral in pozival k namenjanju več sredstev za obrambo – zagotavljali nadaljnjo podporo.

"V luči Trumpove izjave moram povedati, da obstajajo neovrgljivi dokazi o ruskem vpletanju v volitve 2016. Prijateljem v Evropi sporočam, da v obeh strankah v senatu razumemo rusko grožnjo. Morda bomo sprejeli kakšen zakon glede tega, vmes pa morajo Rusi razumeti, da nas je veliko, ki vemo, kaj se je zgodilo leta 2016, in da je bolje, da se to letos ne ponovi," je dejal vodja senatne večine Mitch McConnell.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan je dodal, naj relevantni odbori razmislijo o dodatnih sankcijah proti Rusiji, ki jih bo sam podprl. "Naj bom popolnoma jasen. Stojimo ob strani zaveznikom v Natu in vsem državam, ki se spoprijemajo z rusko agresijo," je dejal republikanec iz Wisconsina.

Senatni odbor bo zaslišal Trumpove ministre

Predsednik senatnega odbora za mednarodne odnose Bob Corker iz Tennesseeja je dejal, da se je podrl jez in da bo treba skrbno premisliti, kako naprej. V njegovem odboru bodo prihodnji teden zaslišanja Trumpovih ministrov, med njimi državnega sekretarja Mika Pompea. Demokrati zahtevajo tudi zaslišanje prevajalke, ki je bila zraven med dveurnim zasebnim srečanjem Trumpa in Putina.

Vodja demokratov Chuck Schumer je pozval Trumpa, naj zahteva izročitev 12 ruskih obveščevalcev, ki jih je posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve Robert Mueller obtožil vdorov v demokratske računalnike. Zahteval je, naj Trump objavi svoje davčne napovedi in dokaže, da ni tam nič takšnega, s čimer bi ga lahko Putin izsiljeval, kar se po mnenju Schumerja skriva za Trumpovim pritrjevanjem Putinu.

