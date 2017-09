Trump obsoja "sovražen" severnokorejski preizkus vodikove bombe

Trump: "Besede in dejanja Severne Koreje ostajajo sovražni in nevarni"

Potem, ko je Severna Koreja izvedla jedrski poskus, s katerim je uspešno preizkusila vodikovo bombo, je predsednik ZDA Donald Trump potezo označil za "sovražno in nevarno".

Iz mednarodne skupnosti se medtem vrstijo pozivi k umiritvi razmer in ukrepanju Varnostnega sveta Združenih narodov.

Kot je poročala severnokorejska državna televizija, je šlo za novo napredno vodikovo bombo, ki jo lahko namestijo na medcelinsko balistično raketo, preizkus pa je bil "popoln uspeh".

Japonska je že pred tem trdila, da je Severna Koreja izvedla nov, šesti jedrski poskus, saj je območje, na katerem severnokorejska vojska običajno izvaja poskuse, stresel potres z močjo 6,3. Osem minut pozneje je sledil še en sunek z magnitudo 4,6.

V obeh primerih je bilo tresenje tal zelo plitvo. Oblasti v Seulu so takoj sklicale zasedanje sveta za nacionalno varnost, o severnokorejski grožnji pa sta se po telefonu pogovarjala ameriški predsednik Donald Trump in japonski premier Šinzo Abe.

"Potem ko je preučila poročila meteorološke agencije in druge informacije, japonska vlada potrjuje, da je Severna Koreja izvedla jedrski poskus," je dejal japonski zunanji minister Taro Kono. Tokio je zaradi dogodka vložil uradni protest pri severnokorejskem veleposlaništvu v Pekingu, Kono pa je dodal, da gre za "skrajno neopravičljivo dejanje".

"Od 10- do 20-krat močnejši poskus kot prejšnji"

Seizmologi so tresenje tal opazili nekaj ur za tem, ko je svet obšla fotografija, na kateri si po poročanju severnokorejske tiskovne agencije voditelj Kim Džong Un ogleduje nov tip vodikove bombe, ki bi jo lahko namestili na raketo dolgega dosega. Potres je bil najmočnejši v pokrajini Kildžu, v kateri je severnokorejsko središče za jedrske poskuse Punggje Ri, južnokorejski strokovnjaki pa so dejali, da je bil zadnji poskus od 10- do 20-krat močnejši kot prejšnji jedrski poskusi Severne Koreje. "Moč je bila tako velika, da lahko z gotovostjo rečemo, da je šlo za poskus z vodikovo bombo," je dejal Kune J. Suh z univerze v Seulu.

Nekaj ur pred tem so severnokorejski mediji poročali, da so njihovi znanstveniki razvili napredno vodikovo bombo, ki jo lahko namestijo na medcelinsko balistično raketo. Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA ima bomba moč več sto kiloton, detonirajo pa jo lahko na visoki višini.

Kitajska je tresenje tal označila za "domnevno eksplozijo".

Skoraj eno leto od zadnjega poskusa

Pjongjang je pred tem zadnji jedrski poskus izvedel septembra leta 2016, ves čas pa zavrača pozive mednarodne skupnosti, naj opusti svoj jedrski program. Poskus lani septembra je povzročil potres z močjo 5,3.

Obsodbe, kritike, pozivi, zaskrbljenost

Iz sveta se vrstijo obsodbe novega severnokorejskega jedrskega poskusa. Peking je preizkus vodikove bombe ostro obsodil in kritiziral Pjongjang, ker ignorira mednarodne obsodbe njegovega jedrskega programa. Južna Koreja je zahtevala najostrejše sankcije proti Pjongjangu, poskus so najostreje obsodili tudi zveza Nato, Rusija, Japonska in EU.

Severna Koreja "je ignorirala splošno nasprotovanje mednarodne skupnosti njenemu jedrskemu programu in izvedla jedrski poskus. Kitajska vlada izraža odločno nasprotovanje in to ostro obsoja," je na spletni strani zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo. "Severno Korejo pozivamo, da sprejme močno željo mednarodne skupnosti po denuklearizaciji in upošteva relevantne resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov," so še zapisali. Pozvali so jo še, "naj ustavi napačna dejanja, ki poslabšujejo razmere in niso v skladu z njenimi interesi, ter se vrne k reševanju težav prek dialoga".

Peking velja za glavnega diplomatskega zaveznika Pjongjanga, ki ga kljub temu poziva k zmanjšanju jedrskega programa.

Južnokorejski predsednik Mun Džae In je zahteval "najostrejše sankcije" proti Severni Koreji. Seul zahteva "vse diplomatske ukrepe, vključno s sankcijami Varnostnega sveta ZN-a za popolno osamitev Severne Koreje", je po zasedanju južnokorejskega varnostnega sveta dejal predsednikov svetovalec za varnost Čung Eui Jong. Seul bo preučil uporabo "najmočnejših strateških zmogljivosti ZDA", je še povzel Munove besede, pri čemer bi lahko šlo za taktično jedrsko orožje, ki ga je Washington iz Južne Koreje umaknil leta 1991.

Japonski premier Šinzo Abe je preizkus vodikove bombe označil za "popolnoma nesprejemljiv". Razvoj severnokorejskega jedrskega in raketnega programa predstavlja "novo stopnjo resne in neposredne grožnje", je poudaril. "Ali bomo ustavili severnokorejska lahkomiselna dejanja, ki ogrožajo svetovni mir, je odvisno od sodelovanja in solidarnosti mednarodne skupnosti," je dodal.

Dejanje je najostreje obsodila tudi Moskva. Kot so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva, je Rusija pripravljena sodelovati pri skupnih prizadevanjih in pogovorih za ureditev razmer.

"Očitna kršitev resolucij"

Tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je obsodil poskus in ga označil za "očitno kršitev več resolucij VS-ja ZN". Izrazil je zaskrbljenost zaradi ravnanja Pjongjanga, ki po njegovih besedah pomeni grožnjo regionalni in mednarodni varnosti. "Režim mora takoj popolnoma ustaviti vse obstoječe jedrske in balistične aktivnosti," je še poudaril in Pjongjang pozval k dialogu z mednarodno skupnostjo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je zavzel za "zelo odločen" odgovor mednarodne skupnosti in Varnostni svet ZN-a pozval k "hitremu odzivu na severnokorejsko kršitev mednarodnega prava". K "jasnemu in enotnemu odgovoru" je pozval tudi Evropsko unijo. Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je VS ZN-a pozvala k odločnemu in učinkovitemu odzivu. Severno Korejo je v imenu EU-ja pozvala k ukinitvi jedrskega in balističnega programa.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da je šesti jedrski poskus Severne Koreje "vreden skrajnega obžalovanja". "Ta novi test, ki sledi dvema lanskima in je šesti od leta 2006, je v popolnem nasprotju s ponavljajočimi zahtevami mednarodne skupnosti," je povedal generalni direktor agencije Jukija Amano. Dodal je, da IAEA "ostaja pripravljen" prispevati k mirni rešitvi situacije.

Ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja sporočil: "Poskus je pokazal, da besede in dejanja Severne Koreje ostajajo zelo sovražni in nevarni za ZDA." In še: "Severna Koreja je propadla država, ki je postala velika grožnja in sramota za Kitajsko, ki sicer želi pomagati, a neuspešno."

