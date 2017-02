Trump odločitev zveznega sodnika, ki je razveljavil njegovo prepoved, označil za "smešno"

Ameriško pravosodno ministrstvo zahteva zadržanje

4. februar 2017 ob 07:21,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 15:26

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Zvezni sodnik iz Seattla je začasno odpravil sporni odlok ameriškega predsednika Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa državljanom sedmih večinsko muslimanskih držav in beguncem. Trump je odločitev že označil za "smešno".

Sodnik James Robart je zavrnil argumente državnih odvetnikov, carinske oblasti pa so že obvestile ameriške letalske družbe, da spet velja enak režim kot pred odlokom, torej da se na letala za Združene države lahko vkrcajo vsi potniki, ki imajo vizume. Če imajo torej potniku veljaven vizum ali zeleno karto, lahko ponovno potujejo v ZDA, so sporočili iz Qatar Airways, enako načelo izvajajo tudi drugi letalski prevozniki.

V nasprotju z Robartom, ki je izrecno poudaril, da njegova odločitev velja za celotno državo, so zvezni sodniki predtem presojali le o posameznih primerih v posameznih zveznih državah. Odločitev je Robart, ki ga je imenoval nekdanji predsednik George W. Bush, utemeljil rekoč, da odlok povzroča nepopravljivo škodo gospodarstvu in državljanom.

Vladi po navedbah tega sodišča namreč ni uspelo z ničemer dokazati, da ljudje, proti katerim je sporni ukaz usmerjen, predstavljajo nevarnost za ZDA. Prepoved vstopa v ZDA se je sicer nanašala na sedem pretežno muslimanskih držav (Jemen, Irak, Iran, Sirija, Libija, Somalija in Sudan).

Z ameriškega pravosodnega ministrstva so sporočili, da bodo zahtevali zadržanje sodnikove odločitve. V Beli hiši so Trumpov odlok označili za zakonit in primeren. "Namen predsednikovega odloka je zaščititi domovino in ima ustavno avtoriteto in odgovornost, da zaščiti Američane," so v izjavi zapisali v Beli hiši.

Trump: Odločitev t. i. sodnika je smešna

Na odločitev sodnika Robarta se je že odzval tudi Trump. "Mnenje tega tako imenovanega sodnika, ki naši državi jemlje pravico do uveljavljanja zakonov, je smešna in bo izpodbita!" je sporočil na družbenem omrežju Twitter.

"Če država ni več v položaju, da pove, kdo lahko pride in kdo ne, še posebej v luči varnosti, je velik problem," je še tvitnil predsednik. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, Trumpovi pravni strokovnjaki že pripravljajo ustrezno vlogo za prizivno sodišče za razveljavitev odločitve iz Seattla.

Dokaz, da ni nihče nad zakonom?

Pravosodni minister države Washington Bob Ferguson je odločitev sodnika Robarta po drugi strani označil za zmago ustave in potrditev, da ni nihče nad zakonom, niti predsednik. "Odločitev pomeni, da lahko ljudje spet potujejo kot prej," je zagotovil.

Zdaj bo na vrsti zvezno prizivno sodišče v San Franciscu, ki je pristojno za zvezno državo Washington, primer pa bo skoraj zagotovo končal na vrhovnem sodišču ZDA, ki je trenutno razdeljeno, saj je v njem polovica liberalcev in polovica konservativcev.

Trump najnižje ocenjeni predsednik doslej

Dva tedna po prevzemu položaju ima predsednik Donald Trump najnižjo oceno med ameriškimi predsedniki doslej, sodeč po javnomnenjskih raziskavah. Anketa CBS-a kaže, da ga trenutno podpira le 40 odstotkov ljudi, po CNN-ovi anketi ga podpira 44 odstotkov, po Gallupovi pa 43 odstotkov vprašanih. Konservativni inštitut Rasmussen na drugi strani navaja občutno višjo podporo, 54-odstotno, kar pa je še vedno nižje kot podpora Baracka Obame po dveh tednih. 3. februarja 2009 je Obamo po podatkih inštituta Rasmussen podpiralo 61 odstotkov Američanov, po CNN-ovih pa celo 76.



Kot je znano, je Trumpov odlok za 90 dni prepovedal vstop državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav, za 120 dni prepovedal vstop vsem beguncem in za nedoločen čas prepovedal vstop beguncem iz Sirije.

Tožbo proti Trumpovi administraciji je najprej vložila zvezna država Washington, pozneje se je pridružila še Minnesota. Washingtonski generalni državni tožilec Bob Ferguson je odlok opisal kot nezakonit in neustaven, saj diskriminira ljudi na podlagi njihove vere. Podobno mnenje je izrazilo tudi več zveznih sodnikov, ki so ustavili deportacije oseb z vizumi, odločitev seattelskega sodnika pa je prva, ki velja na ravni celotne države. Kot piše BBC, še v štirih državah, Virginiji, New Yorku, Massachusettsu in Michiganu, poteka obravnava primerov, ki izpodbijajo Trumpov ukrep.

Trump je glede svoje odločitve dejal, da ni uperjena proti muslimanom, in dodal, da bodo ZDA po koncu trajanja odloka in sprejetju ustreznih varnostnih ukrepov znova izdajale vizume.

