Trump odpustil Obamovo pravosodno ministrico in zamenjal vodjo agencije za priseljevanje

Novi vršilec dolžnosti že napovedal izvajanje Trumpovega ukaza

31. januar 2017 ob 07:52

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je odpustil vršilko dolžnosti pravosodne ministrice Sally Yates, potem ko je ta podrejenim naročila, naj ne izvajajo predsednikovega ukaza o priseljencih in beguncih, nekaj ur zatem pa zamenjal še vršilca dolžnosti vodje agencije za priseljevanje in carine.

Bela hiša je v izjavi, v kateri je sporočila, da bo Yatesovo na položaju začasno zamenjal Dana Boente, zapisala, da je izdala pravosodno ministrstvo, s tem ko je zavrnila izvajanje pravnega ukrepa, katerega namen je zaščita ameriških državljanov. "Gospa Yates je bila kader Obamove administracije, ki je bila šibka glede vprašanja mej in zelo šibka glede nezakonitega priseljevanja. Čas je, da postanemo resni glede zaščite svojih mej."

Kot so še zapisali, "poziv k ostrejšim pogojem za vstop za posameznike iz sedmih nevarnih krajev ni ekstremen, temveč je upravičen in potreben za zaščito naših mej".

Kot je znano, je Trump izdal ukaz o 90-dnevni prepovedi vstopa državljanom sedmih večinsko muslimanskih držav (Iran, Irak, Libija, Somalija, Sudan, Sirija in Jemen), prepovedi vstopa beguncem za 120 dni in popolni prepovedi beguncem iz Sirije.

"Nisem prepričana, da je obramba izvršnega ukaza v skladu s svečano zavezo pravičnosti, in nisem prepričana, da je izvršni ukaz zakonit," je v ponedeljek sporočila Yatesova po tem, ko se zvezni tožilci že sami od sebe v soboto in nedeljo niso močno upirali argumentom odvetnikov zaprtih priseljencev po ameriških letališčih, sodišča pa so izdajala prepovedi izgonov priseljencev z veljavnimi dokumenti. "Dokler sem jaz vršilka dolžnosti pravosodne ministrice, obrambno ministrstvo ne bo predložilo argumentov v korist izvršnemu ukazu," je dejala, čez nekaj ur pa je Bela hiša sporočila, da so jo odpustili.

Boente je bil doslej zvezni tožilec v vzhodni Virginiji, pred imenovanjem na položaj vršilca dolžnosti pravosodnega ministra je vodil oddelek za izvajanje Trumpovega ukaza. Boente bo na položaju, dokler ne bo za ministra potrjen republikanski senator Jeff Sessions. Po imenovanju in prisegi v ponedeljek zvečer je Boente že sporočil, da bo spremenil stališče nekdanje ministrice in podrejenim odredil, naj upoštevajo ter izvajajo predsednikov ukaz, piše Guardian.

Medtem je francoski zunanji minister Jean-Marc Ayrault med obiskom v Iranu sporočil, da bo Francija podvojila število viz za iranske državljane. Iran je ena izmed sedmih držav na Trumpovem črnem seznamu.

Menjava tudi na čelu agencije ICE

Nekaj ur po zamenjavi Yatesove je Trump zamenjal tudi Donalda Ragsdala, vršilca dolžnosti direktorja zvezne agencije za priseljevanje in carine (ICE), ki deluje v okviru ministrstva za domovinsko varnost. Na njegovem položaju bo Ragsdala zamenjal dozdajšnji direktor operacij za izgon tujcev iz ZDA v omenjeni agenciji Thomas Homan. Razloga za menjavo ministrstvo za domovinsko varnosti, ki je sporočilo spremembo, ni navedlo. Ragsdale sicer ostaja v agenciji kot namestnik direktorja.

Ameriški mediji so po menjavi Yatesove spomnili na možnost ponovitve t. i. "masakra sobotne noči", ko je nekdanji ameriški predsednik Richard Nixon leta 1973 odpustil posebnega preiskovalca Archibalda Coxa, čemur je sledil odstop pravosodnega ministra in njegovega namestnika ter posledično z Nixonovim odstopom po aferi Watergate.

Trump bo imenoval devetega vrhovnega sodnika

Trump bo danes objavil ime kandidata za novega vrhovnega sodnika, ki bo nasledil lani umrlega Antonina Scalio. Prejšnji predsednik Barack Obama je sicer po smrti Scalie predlagal kandidata sodnika Merricka Garlanda, a je republikanska večina v kongresu imenovanje blokirala. Gre za devetega člana sodišča, v katerem so zdaj štirje konservativni in štirje progresivni sodniki.

K. T.