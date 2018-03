Trump odstavil zunanjega ministra Rexa Tillersona

Novi zunanji minister nekdanji vodja Cie Mike Pompeo

13. marec 2018 ob 13:55,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 15:24

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je za zunanjega ministra namesto Rexa Tillersona imenoval dozdajšnjega direktorja Cie Mika Pompea, na mesto katerega je predlagal Gino Haspel.

"Mike Pompeo, direktor Cie, bo postal naš novi državni sekretar. Opravljal bo fantastično delo! Hvala Rexu Tillersonu za njegovo delo. Gina Haspel bo postala nova direktorica Cie, prva ženska doslej. Čestitke vsem!" je prek Twitterja sporočil Trump. "Prepričan sem, da je Pompeo pravi človek za to delo v tem kritičnem času," je dodal.

Kot piše časopis Washington Post, je Trump Tillersona v petek pozval, naj odstopi, nato se je ta v ponedeljek predčasno vrnil s svoje turneje po Afriki. Za zdaj še ni popolnoma jasno, ali je Trump 65-letnega Teksašana odstavil ali je ta odšel sam, piše nemška tiskovna agencija DPA.

O menjavi na mestu vodje State Departmenta so ameriški mediji namigovali že konec novembra, ko so se sklicevali na neimenovane predstavnike Bele hiše.

Nesoglasja med Trumpom in Tillersonom so bila očitna. Med drugim se ne strinjata glede iranskega jedrskega sporazuma in sankcij proti Severni Koreji. Trump je Tillersonu javno dejal, da v diplomatskih prizadevanjih okoli Severne Koreje trati čas, zunanji minister pa naj bi predsednika v zasebnem pogovoru oklical za kretena. Bela hiša je v izjavi za javnost takrat zanikala medijska poročanja.

Trump naj bi želel ministra zamenjati pred začetkom tveganih pogajanj s Severno Korejo in srečanjem z voditeljem Kim Džong Unom, tiskovna agencija AFP navaja neimenovanega visokega predstavnika ZDA.



Trumpova hvala Pompeu in Haspelovi

V izjavi za Washington Post je Trump Pompea in Haspelovo močno pohvalil. Za Pompea je med drugim izpostavil, da je bil najboljši v svojem letniku na West Pointu in je z odliko diplomiral na harvardski pravni šoli, kot član predstavniškega doma kongresa pa se je izkazal s svojim delom in sposobnostjo sodelovanja tudi z demokrati.

Za Haspelovo je med drugim dejal, da je s Pompeom tesno sodelovala več kot leto dni in da se je med njima v tem času razvilo globoko spoštovanje. Sam jo bo zdaj predlagal za novo direktorico Cie, in če jo bo kongres potrdil, bo to po njegovem mnenju "zgodovinski mejnik".

Predsednik se je obenem v izjavi za časopis zahvalil Tillersonu za njegovo odlično delo. "V zadnjih 14 mesecih smo veliko dosegli, njemu in njegovi družini želim vse dobro," je zatrdil. Tillerson, ki je položaj nastopil lani januarja, je postal zunanji minister z najkrajšim stažem v ZDA v zadnjih 120 letih. Predtem je opravljal delo izvršnega direktorja energetskega velikana ExxonMobil.

Menjava na vrhu State Departmenta je sicer le še ena v vrsti menjav v Trumpovi administraciji v zadnjih mesecih. Med drugim je svoj odhod prejšnji teden napovedal predsednikov gospodarski svetovalec Gary Cohn.

A. P. J., J. R.