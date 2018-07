Trump opustil grožnje s carinami za evropsko avtomobilsko industrijo

EU bo postal velik kupec ameriške soje

26. julij 2018 ob 07:28

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sta se dogovorila o umiritvi trgovinskih napetosti med ZDA in EU-jem. Trump se je, vsaj za zdaj, odpovedal grožnjam z novimi carinami za evropsko avtomobilsko industrijo.

Voditelja sta se zavzela za vzpostavitev ničelnih carin na industrijske izdelke (z izjemo avtomobilov), Evropska unija pa naj bi uvozila več ameriških soje in utekočinjenega plina z zgraditvijo dodatnih plinskih terminalov. Kot se je pohvalil Trump, bo EU postal velik kupec utekočinjenega plina iz ZDA, s tem pa bo Unija razpršila svojo energetsko oskrbo. Dogovor omenja tudi odpiranje in povečanje trgovine s storitvami in kemičnimi, farmacevtskimi ter medicinskimi izdelki.

Kot je v skupni izjavi po srečanju v Beli hiši dejal Trump, je bil to "velik dan za prosto in pošteno trgovino", sklepi njunega srečanja pa po njegovih besedah pomenijo tudi "začetek novega obdobja v odnosih med Unijo in ZDA", dvema največjima gospodarskima sistemoma na svetu.

"Najpomembnejši medsebojni gospodarski odnosi na svetu"

Trump je v nasprotju z nekaterimi izjavami v preteklih dneh, da je EU ameriški sovražnik na področju trgovine, v sredo citiral skupno izjavo EU-ja in ZDA, da gre za najpomembnejše medsebojne gospodarske odnose na svetu, saj povezujejo več kot 830 milijonov ljudi in zaležejo za 50 odstotkov svetovnega BDP-ja, medsebojna trgovina pa dosega več kot 1.000 milijard dolarjev. "Če se povežemo, je lahko naš planet boljši, varnejši in bogatejši," je Trump povzel skupno izjavo.

Strani sta dosegli tudi dogovor o začetku dialoga glede trgovinskih standardov, kjer so kamen spotike predvsem prehranski standardi, da bi tako zmanjšali administrativne ovire in stroške v medsebojni trgovini.

Skupaj proti Kitajski

Skupaj s partnerji bodo ZDA in EU delale tudi v smeri reforme Svetovne trgovinske organizacije ter si prizadevale proti nepoštenim globalnim trgovinskim praksam, kot so na primer zlorabe avtorskih pravic, subvencije v industrijskem sektorju, presežne zmogljivosti v nekaterih državah, ki ustvarjajo presežno ponudbo na trgu ter izkrivljanje konkurence, ki so posledica delovanja državnih podjetij. Večina teh sklepov je uperjena proti Kitajski, s katero imajo na področju trgovine težave tako v Washingtonu kot v Bruslju.

Zdaj bodo ustanovili delovno skupino na visoki ravni, ki bo izvajala dogovorjeno, v času tega okrepljenega dialoga pa naj nobena stran ne bi uvedla novih carin oziroma delovala "v nasprotju z duhom dogovora". To pomeni, da se je Trump vsaj za zdaj odpovedal uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov iz EU-ja, s katerimi je grozil v zadnjih tednih in ki bi močno prizadele predvsem nemški avtomobilski sektor, posredno pa tudi slovenskega. Kot je poročal Matjaž Trošt, dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja, trdne zaveze ZDA, da so avtomobilske carine umaknjene z mize, sicer ni. Trenutno tako še naprej ostaja carinska stopnja za ameriške avtomobile deset odstotkov in za evropske v ZDA dva odstotka in pol.

Po Trumpovih besedah naj bi razrešili tudi vprašanje dodatnih carin na jeklo in aluminij, ki so jih nedavno uvedle ZDA, in protiukrepov, ki jih je nato z uvedbo višjih carin na nekatere ameriške izdelke sprejel EU.

Tesni, a recipročni trgovinski odnosi

Kot je povedal Juncker, je imel ob prihodu v Washington en cilj, to je, da dosežejo dogovor. "In smo ga," je dejal. Dogovor za zdaj ne prinaša še ničesar konkretnega, ampak gre v bistvu za neke vrste premirje v trgovinskem dvoboju, ki ga je z omenjenimi carinami na jeklo in aluminij sprožil Trump.

Vse dogovorjeno med Junckerjem in Trumpom je bilo sicer že del pogajanj o velikem čezatlantskem trgovinskem in investicijskem sporazumu med ZDA in EU-jem (TTIP), ki so se začela v času prejšnjega predsednika Baracka Obame, s prihodom Trumpa na oblast pa so se končala. A tudi novo fazo v odnosih med EU-jem in ZDA bodo po Trumpovih besedah zaznamovali tesni trgovinski odnosi, vendar pa bodo ti recipročni. "Recipročni. Rad imam to besedo," je dejal Trump in zatrdil, da bosta zmagali obe strani.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018

A. P. J.