Trump orožarskemu lobiju: "V Beli hiši imate pravega prijatelja"

Bodo ZDA kmalu izkoriščale nafto tudi ob obalah Arktike?

29. april 2017 ob 12:23

Washington - MMC RTV SLO/STA

Donald Trump je na predvečer stotih dni predsedovanja obiskal konvencijo Nacionalne orožarske zveze (NRA) in zbranim članom dejal, da ima "orožje v Beli hiši zdaj prijatelja".

Ameriški predsednik je še izjavil, da je z njegovo izvolitvijo "konec osemletnih napadov na pravico do posedovanja orožja". "V Beli hiši imate pravega prijatelja, zvezne agencije ne bodo več lovile lastnikov orožja, vlada pa ne bo več spodkopavala vaših pravic in svoboščin. Namesto tega bomo delali z vami z ramo ob rami," je dejal.

Trump je NRA obiskal že lani med predsedniško kampanjo. Takrat je izražal popolno privrženost orožju, razlagal, da ima dve pištoli, in menil, da bi lahko ljubitelji orožja kaj storili glede demokratske kandidatke Hillary Clinton. Izrazil je tudi prepričanje, da se lahko sprehodi po Peti aveniji v New Yorku in strelja na ljudi, vendar pa ga bodo tisti, ki ga podpirajo, enako goreče podpirali še naprej. Trump je prvi predsednik ZDA, ki je obiskal konvencijo NRA-ja od Ronalda Reagana leta 1983.

Odprava vseh omejitev?

Trump se zavzema za odpravo skoraj vseh omejitev glede orožja in februarja je podpisal zakon, s katerim se odpravlja prepoved prodaje določenim duševnim bolnikom. Zavzema se tudi za odpravo pregledov kriminalne preteklosti kupcev, med kampanjo je obljubljal, da bo orožje dovolil tudi v šolah, česar sicer do zdaj kljub poplavi izvršnih ukazov še ni storil.

NRA trenutno lobira za kongresni zakon, s katerim bi morali na celotnem ozemlju ZDA spoštovati dovoljenje za nošenje pištole, izdano v kateri koli državi. New York bi moral tako na primer upoštevati teksaška dovoljenja, kar se nasprotnikom orožja zdi višek neumnosti, ker bi potem najnižji standard glede orožja postal obvezen za vse.

Z izkoriščanjem nafte "na tisoče novih služb"

Trump je nato podpisal še izvršni ukaz, ki notranjemu ministru Ryanu Zinkeju nalaga, da uvede podroben pregled vseh omejitev vrtanja nafte in plina ob obalah Atlantika, Tihega oceana in Arktike. Trump je zatrdil, da bo to prineslo milijarde dolarjev dohodka in odprlo "na tisoče in tisoče" novih delovnih mest. Ko je podpisal ukaz, je izjavil: "Naša država je blagoslovljena z izjemnimi naravnimi bogastvi, med drugim tudi z velikimi zalogami nafte in zemeljskega plina, a zvezna vlada je 94 odstotkov teh zalog zaščitila pred izkoriščanjem. To je našo državo prikrajšalo pred tisoči in tisoči delovnih mest in milijardami dolarjev zaslužka."

Okoli 100 ameriških mest in skupnosti ob Atlantski obali je že sprejelo resolucije o prepovedi izkoriščanje nafte in plina, ker ne želijo ekoloških in turističnih katastrof, podobnih tistim, ki je prizadela Mehiški zaliv po eksploziji naftne ploščadi Deepwater Horizon leta 2011. Trumpov ukaz obenem prepoveduje prihodnje opredelitve obalnih območij kot zaščitenih pomorskih naravnih zavetišč, dokler vladne agencije ne ugotovijo, da tam ni nič kaj preveč vrednega za komercialno izkoriščanje.

Na zborovanje namesto na večerjo z novinarji

Trump bo sicer svojih prvih sto dni bivanja v Beli hiši proslavil z velikim zborovanjem v Pensilvaniji. Zborovanje bo potekalo hkrati s tradicionalno večerjo združenja dopisnikov Bele hiše v Washingtonu, kjer so bili predsedniki do zdaj tradicionalno glavni gostje in tudi glavni predmet šal nastopajočih. Priložnost za zbijanje šal so dobili tudi predsedniki, vendar je Trump že februarja napovedal, da na slavje "lažnih medijev" ne bo prišel.

Imenovanje Gorsucha največji dosežek

Trump je pred dnevi sicer dejal, da je mejnik sto dni vladanja neumnost, obenem pa Bela hiša že teden dni poudarja njegove dosežke. Trump je med kampanjo za prvih sto dni obljubljal potrditev velikega programa porabe za infrastrukturo, davčno reformo, razglasitev Kitajske za manipulatorja valutnega tečaja, blokado vstopa beguncem iz Sirije, gradnjo zidu na meji z Mehiko, izsušitev "močvirja" oziroma konec vladanja posebnih interesov v Washingtonu, deportacijo dveh milijonov kriminalnih nezakonitih priseljencev, selitev veleposlaništva ZDA v Izraelu v Jeruzalem, ponovna pogajanja o iranskem jedrskem sporazumu, odpravo prepovedi orožja v šolah in veliko drugega, kar se ni uresničilo. Njegov najodmevnejši dosežek, ki je potreboval kongresno potrditev, pa je imenovanje novega vrhovnega sodnika Neila Gorsucha.

A. P. J.